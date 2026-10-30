Hệ lụy đau xót từ việc giao xe cho con chưa đủ tuổi: Lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Hải Phòng, thời gian qua trên địa bàn thành phố liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông thương tâm liên quan đến học sinh. Trong đó có trường hợp học sinh tử vong và chấn thương sọ não.

Đáng chú ý, những vụ tai nạn giao thông này liên quan đến việc giao xe mô tô, xe gắn máy cho người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe.

Cụ thể, vào lúc 10h50 ngày 23/10, tại đường trục xã thôn Nhữ Thị (xã Thượng Hồng, TP Hải Phòng) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy điện do cháu L.M.T (SN 2011 trú tại xã Thượng Hồng) điều khiển va chạm với ô tô tải. Vụ va chạm giữa 2 phương tiện làm cháu T. bị thương dẫn đến tử vong.

Nhiều vụ tai nạn giao thông dẫn đến hậu quả nghiêm trọng xuất phát từ việc giao xe mô tô, xe gắn máy cho người chưa đủ tuổi, chưa có GPLX. Ảnh: Cơ quan Công an.

Gần đây nhất, vào lúc 0h30 ngày 25/10, cháu L.A.Đ (SN 2010) chở theo cháu N.T.A (SN 2011, đều trú tại phường Việt Hòa, TP Hải Phòng) lưu thông trên đường Bạch Đằng (phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng).

Trong quá trình lưu thông trên đường, phương tiện do Đ. điều khiển tự va chạm với bờ lốc vỉa hè làm cháu N.T.A và L.A.Đ bị chấn thương sọ não…

Những vụ tai nạn như trên là lời cảnh báo về nguy cơ mất an toàn giao thông khi người chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện. Việc xác định nguyên nhân và trách nhiệm của các bên hiện còn chờ kết quả điều tra của cơ quan chức năng. Tuy nhiên việc mất đi người thân đã hiện hữu trong mỗi gia đình.

Liên quan đến sự việc trên, Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng cảnh báo các quy định pháp luật nghiêm khắc đối với hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện. Cụ thể, người từ đủ 16 tuổi trở lên mới được điều khiển xe gắn máy; từ đủ 18 tuổi trở lên mới được điều khiển xe mô tô (phải có giấy phép lái xe phù hợp).

Đối với xử phạt hành chính: Phạt tiền từ 8 - 10 triệu đồng đối với cá nhân; phạt từ 16 - 20 triệu đồng đối với tổ chức - chủ xe giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.