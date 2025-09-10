Đơn vị tư vấn thiết kế chia sẻ về phương án kiến trúc Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

Những ngày qua, phương án thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

PLO đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Kiến trúc Đô thị, đơn vị tư vấn thiết kế cho dự án, để làm rõ hơn về vấn đề này…

Phương án thiết kế tiếp tục được hoàn thiện

. Gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều về việc cải tạo, chỉnh trang và mở rộng không gian Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Là đơn vị tư vấn thiết kế, ông nhìn nhận thế nào?

+ Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Kiến trúc Đô thị:

Hình ảnh công trình được đưa lên mạng xã hội những ngày qua theo tôi chưa phản ánh đầy đủ thực tế của toàn bộ quảng trường sau khi thực hiện xong phân kỳ 1.

Khi trực tiếp đến tham quan, nhất là trong dịp lễ A80 vừa qua, có thể thấy người dân đón nhận, ủng hộ rất tích cực. Công trình trở thành điểm nhấn để người dân theo dõi diễu hành A80 và chúng tôi đã nhận nhiều phản hồi trực tiếp tích cực từ những người trải nghiệm không gian này.

Tuy nhiên, các ý kiến trái chiều trên mạng xã hội thì chúng tôi chưa rõ xuất phát từ đâu. Đánh giá một thiết kế cần dựa trên nhiều yếu tố đầu vào chứ không thể chỉ nhìn cảm quan bên ngoài.

Phương án kiến trúc của Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau khi hoàn thành phân kỳ 1 đã nhận được nhiều tranh luận khác nhau trên mạng xã hội. Ảnh: TRỌNG PHÚ

. Vậy phương án thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đang ở giai đoạn nào, thưa ông?

+ Phương án thiết kế mới đang ở giai đoạn đầu, chưa hoàn thiện. Sau phân kỳ một sẽ còn nhiều bước tiếp theo, trong đó có các hạng mục đang sửa chữa, cải tạo bên cạnh khu vực màn hình LED. Do đó, thiết kế cần sự đồng bộ, kết nối với không gian xung quanh.

Có ý kiến cho rằng đây là công trình cũ, nhưng chúng tôi khẳng định không phải vậy. Việc lựa chọn màu vàng nhạt xuất phát từ ý đồ gợi nhớ kiến trúc, cảnh quan phố cổ, trong khi màn hình LED lớn tượng trưng cho sự hiện đại, phản ánh tinh thần thời đại.

Chúng tôi mong muốn tạo ra tổng hòa hài hòa, không gian không quá cũ nhưng cũng không quá mới, vừa có bệ đỡ truyền thống vừa thể hiện yếu tố hiện đại.

Người dân, du khách hào hứng với với không gian rộng mở, thoáng đãng hơn tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Ảnh: THÚY HẰNG

. Có nhiều ý kiến nhận xét chi tiết mái hiên dưới màn hình LED nhìn ra quảng trường bị tách biệt, lạc lõng so với không gian và kiến trúc cổ kính xung quanh. Ông nghĩ gì về nhận định này?

+ Chúng tôi thiết kế mái hiên (liền kề nhà số 7, phố Đinh Tiên Hoàng) dưới màn hình đèn LED là hình ảnh quen thuộc với người dân các phố quanh Tràng Tiền, gợi cảm giác thân thiện, gần gũi với môi trường đô thị cổ kính. Mục tiêu của chúng tôi là tránh để công trình trở nên lạc nhịp trong không gian đô thị văn hiến, truyền thống.

Thực tế, chúng ta cần khẳng định đây không phải là một công trình kiến trúc đơn thuần mà là một tiện ích đô thị. Màn hình LED này có chức năng tuyên truyền, giới thiệu và quảng bá hình ảnh của thành phố.

Về kiến trúc, chúng tôi không đi theo xu hướng cổ điển như kiến trúc các phố cổ xung quanh mà chủ động giản lược, đưa về hình thức đơn giản, chú trọng các mảng miếng, màu sắc. Đặc biệt, thiết kế được tính toán để hài hòa với công trình lân cận – công trình tiếp giáp màn hình LED – nhằm tạo tổng thể phù hợp với khung cảnh không gian hiện tại.

Nếu chọn hình thức cũ hơn, cổ điển hơn, phản ứng có thể còn tiêu cực hơn trong bối cảnh có người ưa chuộng hiện đại, có người lại thích cổ điển. Vì vậy, chúng tôi chọn phương án dung hòa, nằm ở giữa để hài hòa các mong muốn khác nhau của cộng đồng.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Kiến trúc Đô thị, đơn vị tư vấn thiết kế cho dự án cải tạo, chỉnh trang, mở rộng Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Là không gian chung của cộng đồng

. Trước các ý kiến trái chiều, đơn vị tư vấn sẽ tiếp thu thế nào?

+ Khi tiếp nhận các thông tin trái chiều, chúng tôi cũng hiểu có nhiều góp ý mang tính xây dựng để Thủ đô tốt hơn. Đơn vị tư vấn thiết kế luôn lắng nghe và tiếp thu các ý kiến này.

Chúng tôi là đơn vị tư vấn nên luôn lắng nghe, theo dõi phản ứng của cộng đồng. Thực tế, không gian này được thiết kế cho cộng đồng chứ không dành riêng cho bất kỳ cá nhân nào. Sau khi hoàn thành giai đoạn một, chúng tôi tiếp tục ghi nhận phản hồi để điều chỉnh, cải thiện, nhằm bảo đảm sự hài hòa và được người dân đón nhận, trở thành một không gian ý nghĩa.

Không gian của Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục mở rộng hơn, thuận lợi hơn cho du khách thăm thú khu vực phố cổ và không gian lân cận của hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: TRỌNG PHÚ

. Đơn vị tư vấn sẽ làm gì để bảo đảm công trình phù hợp hơn với nhu cầu thực tế, cũng như kỳ vọng của người dân?

+ Chúng tôi tin rằng, khi hoàn thiện và tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý, nơi đây sẽ là không gian quen thuộc với người dân Hà Nội, nơi họ có thể đến vào cuối tuần, buổi tối xem biểu diễn ca nhạc, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí hay dạo bộ. Ban đầu, có thể nhiều người chưa quen với một không gian mới, nhưng theo thời gian, hình ảnh này sẽ ngày càng trở nên gần gũi, được chấp nhận và trở thành một điểm đến của người dân Thủ đô.

Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, xem xét. Từ nay đến giai đoạn hai, chúng tôi luôn lắng nghe ý kiến phản hồi của cộng đồng. Bên cạnh ý kiến trên mạng xã hội, chúng tôi còn tiến hành khảo sát, điều tra xã hội học với những người dân trực tiếp tham gia, sinh hoạt trong không gian này. Chỉ khi nắm bắt ý kiến thực tế từ người sử dụng không gian, chúng tôi mới hiểu rõ họ cần điều gì.

Chúng tôi tin rằng, sau khi lắng nghe đầy đủ ý kiến đóng góp của người dân, đơn vị sẽ đưa ra được phương án hài hòa, phù hợp nhất với thời điểm công trình hoàn thành.

Tôi mong người dân tiếp tục góp ý và chia sẻ thẳng thắn. Không gian này được thiết kế cho cộng đồng, nên ý kiến của cộng đồng là yếu tố quan trọng nhất. Chúng tôi tin rằng khi cùng nhau xây dựng, không gian này sẽ trở thành điểm nhấn của Hà Nội, vừa hiện đại vừa gợi nhớ truyền thống, nơi người dân có thể tự hào và gắn bó.

. Xin cảm ơn ông!

Theo UBND phường Hoàn Kiếm, dự án cải tạo, chỉnh trang, mở rộng Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã thực hiện xong phân kỳ 1 với nhiều hạng mục quan trọng. Trong đó, đã phá dỡ tòa nhà “Hàm cá mập”, chỉnh trang tòa Hapro số 7-9 Đinh Tiên Hoàng, khôi phục kiến trúc gốc Nhà hàng Thủy Tạ, chỉnh trang mặt tiền nhà dân dọc các phố Đinh Tiên Hoàng – Cầu Gỗ – Hàng Đào. Màn hình LED cỡ lớn được lắp đặt để phục vụ sự kiện Quốc khánh 2-9, đồng thời giao thông và không gian công cộng quanh hồ được tổ chức lại theo hướng thuận lợi hơn cho người dân và du khách.