Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục nằm sát hồ Gươm sau khi được mở rộng lên 1,4ha đã nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Đây là một trong những hạng mục thuộc dự án đầu tư xây dựng quảng trường – công viên khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm với quy mô diện tích khoảng 2,14ha.

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục được mở rộng lên 1,4ha. Ảnh: Phạm Linh

Dự án được chia thành 2 phân kỳ. Trong đó, phân kỳ 1 đầu tư xây dựng phần nổi của quảng trường – công viên. Phân kỳ 2 đầu tư xây dựng công trình ngầm dưới quảng trường – công viên (3 tầng) cùng với công trình ngầm nhà ga C9.

Tại phân kỳ 1, sau thời gian chỉnh trang, cải tạo quy mô lớn, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã được mở rộng lên 1,4ha, nằm sát hồ Gươm, khoác lên mình diện mạo mới khang trang, thoáng đãng.

Cơ quan chức năng cho biết, vừa qua phường Hoàn Kiếm đã thực hiện phân kỳ 1 của dự án cải tạo, chỉnh trang Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Trong đó có nhiều hạng mục, bao gồm: phá dỡ tòa nhà “Hàm cá mập” tại số 1-3-5 Đinh Tiên Hoàng; chỉnh trang tòa nhà Hapro số 7-9 Đinh Tiên Hoàng; chỉnh trang mặt tiền nhà dân dọc phố Đinh Tiên Hoàng.

Diện mạo mới sau khi Hà Nội đập bỏ tòa nhà "Hàm cá mập". Ảnh: Phạm Linh

Khu vực nhà dân dọc phố Đinh Tiên Hoàng, Cầu Gỗ, đầu phố Hàng Đào cũng được chỉnh trang mái che, mái vẩy, biển hiệu, mặt đứng... Cơ quan chức năng đồng thời tháo dỡ các ban công đua ra của một số nhà dân trên phố Đinh Tiên Hoàng.

Tại phân kỳ 1, nhà hàng Thủy Tạ (nhà hàng duy nhất nằm bên bờ hồ Gươm) do Công ty Cổ phần Thủy Tạ quản lý được cải tạo, chỉnh trang, khôi phục kiến trúc nguyên gốc.

Phường Hoàn Kiếm đã tổ chức lại giao thông, giải tỏa bãi đỗ xe trên đường Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: Phạm Linh

Ngoài ra, UBND phường Hoàn Kiếm đã tổ chức lại giao thông, giải tỏa bãi đỗ xe trên đường Đinh Tiên Hoàng; giữ nguyên hệ thống cây xanh; tổ chức lại luồng tuyến giao thông và bổ sung chậu cây di động có thể dịch chuyển sát mép vỉa hè vào cuối tuần.

Toàn bộ các công đoạn này đã giúp không gian Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục được mở rộng, thông thoáng, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.

Tuy nhiên, việc bố trí màn hình LED với màu sắc đỏ, vàng quá nổi bật khiến dư luận cho rằng thiết kế này chưa hài hòa với cảnh quan chung của hồ Gươm.

Giải thích về vấn đề này, cơ quan quản lý cho biết màn hình LED lớn được lắp đặt tại vị trí cũ của tòa “Hàm cá mập” nhằm phục vụ dịp Quốc khánh 2/9.

Được biết, trong thời gian tới, UBND phường Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục triển khai phân kỳ 2 của dự án cải tạo, chỉnh trang quảng trường theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.

Phân kỳ 2 dự kiến bao gồm các hạng mục: nghiên cứu giải pháp phát triển không gian quảng trường; tiếp tục chỉnh trang toàn bộ lớp nhà thứ nhất mặt phố xung quanh quảng trường; cải tạo tổng thể hạ tầng kỹ thuật để tương xứng với hoạt động của hồ Hoàn Kiếm – di tích cấp Quốc gia đặc biệt; bổ sung các trang thiết bị đô thị phù hợp với chức năng hoạt động của khu vực.