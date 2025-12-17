Camera AI Hà Nội 'soi' được bao nhiêu vi phạm giao thông sau 3 ngày vận hành?

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, trong 3 ngày đầu vận hành Trung tâm điều khiển giao thông thông minh, từ ngày 13/12 đến ngày 16/12, thông qua hệ thống camera AI, lực lượng chức năng đã phát hiện 393 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, gồm 125 trường hợp ô tô và 268 trường hợp mô tô.

Trong số này, hành vi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông chiếm tỷ lệ lớn nhất với 352 trường hợp, gồm 87 ô tô và 265 mô tô. Ngoài ra, hệ thống ghi nhận 5 trường hợp ô tô không chấp hành chỉ dẫn vạch kẻ đường, 1 trường hợp ô tô đi ngược chiều đường một chiều, 3 trường hợp mô tô chở quá số người quy định, 21 trường hợp ô tô dừng xe tại nơi có biển cấm dừng và 11 trường hợp ô tô đón, trả hành khách tại nơi cấm dừng, đỗ.

Hệ thống camera AI ghi nhận 393 vi phạm trật tự, an toàn giao thông sau 3 ngày vận hành, trong đó lỗi vượt đèn đỏ chiếm đa số.

Các vi phạm được phát hiện thông qua hệ thống camera AI kết nối và vận hành tập trung tại Trung tâm điều khiển giao thông thông minh, cho phép lực lượng Cảnh sát giao thông theo dõi tình hình giao thông theo thời gian thực, nhận diện hành vi vi phạm, điểm ùn tắc, tai nạn và các sự cố phát sinh để phục vụ công tác điều hành, phân luồng và điều tiết giao thông.

Qua thống kê bước đầu, số trường hợp vi phạm được ghi nhận trong giai đoạn này tăng so với hình thức tuần tra, kiểm soát trực tiếp trước đây và so với thời điểm chưa đưa hệ thống vào vận hành chính thức. Hình ảnh trích xuất từ camera thể hiện rõ biển kiểm soát, thời gian và hành vi vi phạm, là căn cứ phục vụ công tác xác minh, lập hồ sơ xử phạt nguội theo quy định.

Từ ngày 13/12/2025, Công an thành phố Hà Nội chính thức đưa vào vận hành hệ thống hơn 1.830 camera AI tại 195 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn. Theo Công an thành phố Hà Nội, hệ thống camera AI có khả năng ghi hình 360 độ, nhận diện phương tiện và biển số ở khoảng cách từ 500 đến 700m, hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm và trong các điều kiện thời tiết khác nhau. Dữ liệu thu thập từ camera được sử dụng để phát hiện, ghi nhận hơn 23 nhóm hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Đáng chú ý, dữ liệu từ hệ thống camera AI được lưu trữ trên nhiều máy chủ với thời gian tối đa lên tới 75 ngày.