Phó giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội bị bắt

Ngày 6-10, theo tin từ Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Bắc Ninh, cơ quan này đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam, lệnh khám xét nơi ở với Hoàng Văn Huấn, Phó giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội (SN 1967, trú phường Tây Hồ, TP Hà Nội), và Lã Đức Mạnh (SN 1995, trú tại xã Thanh Oai, Hà Nội) về tội "Giả mạo trong công tác" theo Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh tống đạt các quyết định tố tụng đối với các bị can. Ảnh: VKSND tỉnh Bắc Ninh

Ngoài 2 bị can nêu trên, 9 bị can khác cùng bị khởi tố về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", gồm: Nguyễn Trọng Toàn (SN 1991); Trần Văn Phúc (SN 1994); Trần Thị Nga (SN 1980); Nguyễn Thị The (SN 1966); Lương Tiến Tùng (SN 1991); Trần Văn Tâm (SN 1988); Đỗ Vĩnh Long (SN 1992); Trần Thị Hằng (SN 1985) và Đỗ Quốc Thịnh (SN 1984, cùng trú tại tỉnh Bắc Ninh).

Theo đó, đầu tháng 10-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với VKSND tỉnh Bắc Ninh tiến hành khám xét nơi ở của Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội và đồng phạm nêu trên.

Trong quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định Hoàng Văn Huấn và Lã Đức Mạnh có hành vi làm giả bệnh án lao phổi cho một số đối tượng đã bị kết án tù có thời hạn. Qua đó, các đối tượng được làm giả bệnh án đã sử dụng vào việc hoãn thi hành án phạt tù.

Kết quả điều tra xác định nhiều đối tượng đã sử dụng bệnh án lao phổi của Bệnh viện Phổi Hà Nội do Hoàng Văn Huấn và Lã Đức Mạnh làm giả nêu trên để làm thủ tục tạm hoãn thi hành án phạt tù.