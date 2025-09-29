Khởi tố thêm 2 bị can trong vụ sai phạm tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Ngày 29-9-2025, tại Hà Nội, Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban chỉ đạo) đã tổ chức phiên họp thứ 29 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban chỉ đạo.

Chiều cùng ngày, tại buổi họp báo thông tin về kết quả phiên họp, ông Đặng Văn Dũng, Phó ban Nội chính Trung ương cho biết, tại phiên họp, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xử lý hai dự án Bệnh viện Bạch Mai 2 và Việt Đức 2.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Tinh thần của Ban Chỉ đạo là không hợp thức hóa sai phạm nhưng phải đưa dự án vào sử dụng, không để lãng phí kéo dài.

Đến nay, theo báo cáo của Bộ Y tế, hai dự án đã hoàn thành phần xây dựng. Bệnh viện Bạch Mai 2 có thể đưa vào sử dụng đúng tiến độ. Bệnh viện Việt Đức 2 còn một số vướng mắc. Tuy nhiên, Tổng Bí thư yêu cầu "kiên quyết hoàn thành, không để tiếp tục kéo dài".

Trả lời báo chí tại họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, về vụ án xảy ra tại 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, tháng 7-2025, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã thông tin việc khởi tố vụ án và khởi tố 5 bị can.

Đến thời điểm này, theo ông Toản, cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung 2 bị can, nâng tổng số bị can bị khởi tố là 7 để điều tra về các hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, và đã thu hồi số tiền 14,5 tỉ đồng.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, bước đầu xác định, các đối tượng đã sai phạm trong việc thuê tư vấn nước ngoài; phê duyệt kế hoạch chọn nhà thầu năm 2014 và tổ chức lựa chọn nhà thầu, gây lãng phí, gây thiệt hại cho nhà nước 80 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi sai phạm của các đơn vị cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Về dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao có dấu hiệu lãng phí, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, hiện nay vụ việc đang được giao Thanh tra Chính phủ và Bộ Tài chính tiến hành xử lý. Khi nào nhận được hồ sơ vụ việc này, Bộ Công an sẽ nghiên cứu, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.