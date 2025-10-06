Triều Tiên sắp duyệt binh quy mô lớn, siêu tên lửa đạn đạo Hwasong-20 có thể lộ diện

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tham dự triển lãm quân sự ở Bình Nhưỡng vào ngày 4/10/2025. Ảnh: KCNA.

Triều Tiên sắp duyệt binh quy mô lớn

Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), điểm nhấn trong lễ duyệt binh lần này của Triều Tiên có thể là mẫu tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) dùng nhiên liệu rắn cùng một loạt vũ khí siêu vượt âm mới, được thiết kế để đe dọa lực lượng hải quân Mỹ trong khu vực. ICBM mới, được cho là sử dụng động cơ nhiên liệu rắn có lực đẩy mạnh nhất từ trước đến nay, có thể giúp Triều Tiên vươn tầm tấn công xa hơn vào các mục tiêu ở Mỹ.

Hàn Quốc hiện ghi nhận các cuộc diễn tập quy mô lớn tại Bình Nhưỡng, trước lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên vào ngày 10/10. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết Triều Tiên có thể huy động hàng chục nghìn binh sĩ cho sự kiện được xem là vừa mang tính biểu dương quân sự, vừa gửi thông điệp chính trị.

Siêu tên lửa Hwasong-20 có thể lộ diện

Tháng trước, ông Kim trực tiếp giám sát vụ thử động cơ nhiên liệu rắn lực đẩy cao cho ICBM, gọi đây là “bước ngoặt lớn” trong tiến trình hiện đại hóa lực lượng hạt nhân chiến lược. Theo truyền thông nhà nước Triều Tiên, đây là vụ thử thứ 9 và cũng là “cuối cùng” trong chu kỳ phát triển loại tên lửa này. Hình ảnh được công bố cho thấy vật thể được thử nghiệm giống với thành phần của siêu tên lửa được cho là Hwasong-20.

Lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh của Triều Tiên ở thủ đô Bình Nhưỡng vào năm 2023. Ảnh: KCNA.

Hwasong-20 được cho là có lực đẩy vượt trội hơn tất cả các động cơ tên lửa trước đây của Triều Tiên, giúp mang theo nhiều đầu đạn hoặc mở rộng tầm bắn. Mẫu ICBM thế hệ mới này cũng có thể được trang bị đa đầu đạn với khả năng dẫn đường độc lập. Nhưng hiện chưa rõ Triều Tiên đã thu nhỏ đầu đạn hạt nhân thành công để trang bị cho tên lửa loại này hay chưa.

“Giới quan sát sẽ chú ý việc Triều Tiên có chính thức giới thiệu siêu tên lửa Hwasong-20 trong lễ duyệt binh hay không, dù nó chưa được phóng thử nghiệm”, ông Lee Il-woo, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Mạng lưới Quốc phòng Hàn Quốc, nhận định. Ông nói Triều Tiên vẫn sẽ cần phóng siêu tên lửa Hwasong-20 để xác minh khả năng hoạt động thực tế.

Triều Tiên đã giới thiệu hoặc phóng thử các mẫu ICBM cỡ lớn như Hwasong-18 và Hwasong-19, lần lượt vào các năm 2023 và 2024.

Loạt vũ khí mới được Triều Tiên giới thiệu

Tại lễ khai mạc triển lãm vũ khí ở Bình Nhưỡng cuối tuần qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đưa ra cảnh báo gay gắt về “sự tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ tại Hàn Quốc”, đồng thời tuyên bố Triều Tiên đã “triển khai các vũ khí đặc biệt vào những mục tiêu then chốt”.

Ông Kim trực tiếp thị sát cuộc thử nghiệm động cơ mới cho siêu tên lửa Hwasong-20 vào tháng 9/2025. Ảnh: KCNA.

Theo ông Lim Eul-chul, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Viễn Đông thuộc Đại học Kyungnam (Hàn Quốc), tuyên bố của ông Kim “là lời cảnh báo trực tiếp” nhắm vào các căn cứ và khí tài quân sự Mỹ ở Hàn Quốc.

Triển lãm vũ khí mà ông Kim tham dự đã trưng bày hàng loạt thành tựu mới của Bình Nhưỡng, từ các mẫu ICBM Hwasong-18, Hwasong-19 đến tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hwasong-11E gắn đầu đạn siêu vượt âm, tên lửa hành trình siêu âm và dòng máy bay không người lái thế hệ mới.

“Rất khó có thể đánh chặn được các loại tên lửa mà Triều Tiên mới công bố trong triển lãm”, ông Lee nhận định. “Các vũ khí này đang tạo ra mối đe dọa thực sự với tàu sân bay và căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực”.

Ông Hong Min, chuyên gia tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc, nhận định Triều Tiên đang thử nghiệm mô hình tác chiến mới, kết hợp vũ khí mặt đất, tên lửa và phương tiện không người lái. “Nếu tuyên bố của Triều Tiên về việc tự phát triển thành công tên lửa không đối không và không đối đất được xác nhận, đây sẽ là mối đe dọa chưa từng có đối với lực lượng không quân Mỹ”, ông Hong nhấn mạnh.