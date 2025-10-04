Bão số 11 đã mạnh lên cấp ‘bão rất mạnh’

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 20 giờ tối nay, 4-10, tâm bão số 11 Matmo đang ở khoảng 18.9 độ Vĩ Bắc, 114.0 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 290 km về phía Đông Bắc.

Cường độ bão mạnh cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15. Cấp 12 là cấp bão rất mạnh, với sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. So với chiều tối 3-10 khi bão mới vào Biển Đông, bão đã tăng liền hai cấp.

Bão số 11 ảnh hưởng trực tiếp Quảng Ninh với cường độ cấp 8-9

Nguyên nhân khiến bão mạnh lên như vậy là sau khi vào Biển Đông, bão gặp nhiều điều kiện thuận lợi cho sự phát triển, như nhiệt độ mặt nước biển khu vực Biển Đông hiện ở mức 28-29°C, trong khi chỉ cần khoảng 26-27°C đã đủ để bão phát triển mạnh. Độ đứt gió nhỏ, giúp hơi ẩm tích tụ và củng cố cấu trúc bão.

Hiện bão vẫn đang di chuyển rất nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/giờ và vẫn có khả năng mạnh thêm.

Dự báo hướng di chuyển của bão số 11.

Dự báo vào khoảng 7 giờ sáng mai (5-10), cường độ bão mạnh lên cấp 12-13, giật cấp 16. Sau khi đạt cường độ cực đại, khi di chuyển qua khu vực phía Bắc đảo Lôi Châu và tiến vào Vịnh Bắc Bộ, cường độ bão sẽ giảm dần do tác động ma sát với đất liền và độ đứt gió tăng lên, làm suy yếu.

Dự báo chiều tối 5-10, khi trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ và cách Quảng Ninh khoảng 190 km về phía Đông Nam, cường độ bão giảm còn cấp 11-12, giật cấp 15.

Trưa 4-10, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo đường đi của bão những giờ tới có khả năng lệch lên phía Bắc. Với xu hướng này, dự kiến bão sẽ đi vào khu vực giữa tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Cường độ mạnh nhất của bão khi ảnh hưởng tới Quảng Ninh có thể đạt cấp 8-9.

Khi bão tiến vào Quảng Ninh, cường độ sẽ giảm bớt, tuy nhiên sức gió vẫn có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến nhiều khu vực, đặc biệt là vùng núi. Vùng ven biển Quảng Ninh là khu vực chịu tác động mạnh nhất, với gió cấp 8-9. Cấp gió này có thể làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây thiệt hại về nhà cửa, không thể đi ngược gió.

Vùng sâu trong đất liền của Quảng Ninh có khả năng chịu gió mạnh cấp 6-7. Hoàn lưu bão cũng có thể gây gió cấp 6-7 ở các tỉnh lân cận như Lạng Sơn và Bắc Giang (cũ).

Cảnh báo dông, lốc xoáy

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn cảnh báo, do ảnh hưởng của bão số 11, thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm, như tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6 m. Đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn từ chiều và tối 5-10.

Từ đêm mai, trên đất liền khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ đêm mai đến hết đêm 7-10, ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến 150-250 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150 mm/3 giờ). Đây là tình huống thời tiết đặc biệt nguy hiểm, bởi khu vực này hiện vẫn đang chịu ảnh hưởng của đợt mưa lũ sau cơn bão số 10. Nhiều nơi đất đã bão hòa nước, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng sâu tiếp tục gia tăng khi mưa lớn kéo dài trong những ngày tới.

Các địa phương và người dân cần đặc biệt cảnh giác, theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, chủ động các biện pháp phòng tránh, di dời kịp thời khi có tình huống nguy hiểm xảy ra.

Cùng đó, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm. Khu vực Hà Nội ít khả năng chịu ảnh hưởng của gió bão. Dự báo từ gần sáng 6-10 đến hết 7-10 có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến 70-120 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm.

Cơ quan khí tượng quốc gia cũng đặc biệt lưu ý thêm dông, lốc xảy ra trước và trong khi bão ảnh hưởng. Đây là những hiện tượng có thể gây thiệt hại lớn về người và tài sản, dù bão chưa trực tiếp đổ bộ.

Với cơn bão số 11, do hoàn lưu bão rộng, khả năng xuất hiện dông, lốc ở phía trước bão là khá cao. Trọng tâm ảnh hưởng là khu vực vịnh Bắc Bộ và Bắc Bộ nói chung.