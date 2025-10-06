Vụ bác sỹ cùng bệnh nhân ‘mở tiệc’ ma tuý: Triệu tập 200 người liên quan

Khởi đầu từ vụ sử dụng ma túy tại Sầm Sơn

Một số bị can trong vụ án.

Theo thông tin từ Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, vụ án được khởi đầu đêm 7/6/2025, khi lực lượng chức năng phát hiện Lê Văn Đông (đang trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương) sử dụng ma túy tại bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa).

Đi cùng Đông là vợ Nguyễn Thị Mai Anh, người cũng đang được giám định tâm thần và điều trị bắt buộc tại Viện này.

Từ vụ việc, Công an Hà Nội triển khai chuyên án, đồng loạt bắt giữ 7 đối tượng, trong đó có vợ chồng Mai Anh – Đông và một số cán bộ, nhân viên của Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Đáng chú ý, các cán bộ này đang đi nghỉ dưỡng cùng đoàn với gia đình Mai Anh, là bệnh nhân đang được điều trị bắt buộc.

Mở rộng điều tra: Khám xét 100 địa điểm, khởi tố 49 người. Từ chứng cứ ban đầu, Công an Hà Nội đã tiến hành khám xét khẩn cấp khoảng 100 địa điểm, thu giữ hàng chục tỷ đồng tiền mặt, ô tô hạng sang, ma túy các loại và triệu tập hơn 200 người có liên quan. Ngày 18/6/2025, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội khởi tố vụ án về các tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Đến 23/9, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố bổ sung tội danh “Làm sai lệch hồ sơ vụ án”, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 49 người.

Trong số 49 bị can, có 34 người là cán bộ, lãnh đạo của Viện Pháp y tâm thần Trung ương, gồm: 1 Viện trưởng; 1 Phó Viện trưởng; 4 Trưởng khoa, Trưởng phòng; 2 Điều dưỡng trưởng; 26 giám định viên, điều dưỡng, bảo vệ.

Ngoài ra, 2 bị can thuộc Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, 3 bị can là lãnh đạo Trung tâm giám định pháp y tâm thần miền núi phía Bắc (gồm Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng) cùng 10 bị can khác liên quan.

Phân loại theo tội danh, có: 35 bị can phạm tội “Nhận hối lộ”; 6 bị can phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; Một số bị can khác phạm các tội “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Làm sai lệch hồ sơ vụ án”, “Tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Bóc gỡ đường dây “chạy giám định tâm thần”

Đại tá Nguyễn Đức Long, thông tin tại cuộc họp báo. Ảnh: Phạm Nam.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, kết quả điều tra bước đầu cho thấy bị can Nguyễn Thị Mai Anh là mắt xích trung gian, đã nhận hàng tỷ đồng từ nhiều người phạm tội để “chạy giám định”. Sau đó, Mai Anh chuyển tiền cho Trần Văn Trường, Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương, và Hoàng Tất Thành, Giám đốc Trung tâm giám định pháp y tâm thần miền núi phía Bắc, mỗi người hàng trăm triệu đồng để chia cho các thành viên trong hội đồng giám định, làm sai lệch kết luận giám định nhằm hợp thức hóa bệnh án tâm thần cho người phạm tội.

Đáng chú ý, ngoài các giám định viên, một số cán bộ trong ngành tư pháp, thi hành án cũng bị xác định có hành vi cấu kết với Viện pháp y tâm thần để “chạy hồ sơ” giúp đối tượng phạm tội được đi điều trị bắt buộc, tránh xử lý hình sự.