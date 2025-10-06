Người dân Cần Giờ đón Trung thu trong mưa

Dù cơn mưa còn đọng nước, nụ cười vẫn nở trên môi khi đoàn rước khởi hành, những chiếc đèn lồng sáng rực nối liền niềm vui của người dân vùng biển.

Dẫn đầu đoàn rước là bà Võ Thị Diễm Phượng (áo hoa, thứ 3 từ phải sang), Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội Nghinh Ông, cùng các thành viên Hội Điện ảnh TPHCM được vây quanh bởi gần 350 em học sinh tiểu học, trung học.

Điều đặc biệt trong chương trình tối nay là sự góp mặt của diễn viên Kim Tuyến và các thành viên Hội Điện ảnh TPHCM rước đèn cùng bà con xã đảo.

Người dân hân hoan nhận quà từ chú Cuội, chị Hằng. Trẻ em cười nói, người lớn chụp hình, còn các đoàn rước vẫn biểu diễn hết mình dù đường trơn nước. Cơn mưa trở thành phông nền cho những ánh đèn rực rỡ, làm nổi bật tinh thần lạc quan và sự gắn kết của cộng đồng Cần Giờ.

Bà Diễm Phượng chuẩn bị nhiều quà phát cho các em nhỏ dọc đường rước đèn. “Mưa thì vẫn mưa, nhưng tụi nhỏ vui quá nên mình cũng thấy ấm lòng.

Trước khi tham gia rước đèn, đoàn nghệ sĩ đã đến thăm và trao gần 350 phần quà Trung thu cho các em nhỏ tại trường tiểu học Cần Thạnh – nơi sáng cùng ngày diễn ra hội thi trang trí lồng đèn.

Không chỉ trao quà, họ còn cùng các em nhảy múa, “quẩy” hết mình trong tiếng nhạc rộn ràng. Hình ảnh ngôi sao điện ảnh nắm tay học sinh, nhảy múa khiến không ít phụ huynh xúc động.