Phạt doanh nghiệp để dù lượn gắn động cơ rơi xuống bãi biển đông du khách

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh 1 chiếc dù lượn có người điều khiển khi vừa cất cánh đã chao đảo dữ dội, sau đó phi công không làm chủ được tay lái, để phương tiện bay lao về phía đám đông trên bãi biển rồi lao thẳng xuống mặt nước.

Vụ việc sau đó được xác định xảy ra vào chiều ngày 15/6 tại bãi biển khu vực Bãi Cháy, đoạn gần đảo Rều (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Thời điểm xảy ra khu vực này có rất đông du khách đang tắm và đi dạo trên bãi biển, rất may sự cố đã không gây thiệt hại về người.

Hiện trường xảy ra vụ việc (ảnh cắt từ clip).

Vào cuộc xác minh, thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh xác định, đơn vị tổ chức dịch vụ dù bay gắn động cơ không đảm bảo an toàn, gây nguy hiểm cho du khách nêu trên là Công ty TNHH Hi Sky Chí Linh (trụ sở tại phường Sao Đỏ, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương).

Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh đã quyết định xử phạt doanh nghiệp này 21 triệu đồng, vì đã vi phạm quy định về tổ chức hoạt động thể thao mạo hiểm, cụ thể là không đảm bảo các yêu cầu về khu vực cất và hạ cánh; không đảm bảo điều kiện mặt bằng cho hoạt động dù lượn có gắn động cơ.

Ngoài ra, Công ty TNHH Hi Sky Chí Linh phải nghiêm túc chấp hành và tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn bay; đánh giá kiểm điểm lại quy trình an toàn bay của công ty và làm rõ trách nhiệm cá nhân của phi công trực tiếp liên quan đến vụ việc.