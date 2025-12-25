Phạt đến 5 triệu đồng khi gian lận thanh toán phí giao thông

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 336 quy định về hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ, hiệu lực từ ngày 1/3/2026.

Với những lỗi gian lận trong thanh toán điện tử như phá hủy dữ liệu, mở hoặc duy trì tài khoản giao thông nặc danh, mạo danh sẽ bị phạt từ 3 triệu đến 5 triệu đồng với cá nhân, 6 triệu đến 10 triệu đồng đối với tổ chức.

Cơ quan chức năng cũng phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng với cá nhân vi phạm như phát hành chứng từ thu tiền sử dụng đường bộ không đúng đối tượng, đúng giá trị mà khách hàng phải trả tại trạm thu phí; xâm nhập hoặc tìm cách xâm nhập hệ thống thanh toán điện tử giao thông đường bộ; phá hoại, đánh cắp dữ liệu; làm thay đổi trái phép chương trình phần mềm, dữ liệu điện tử...

Tại trạm thu phí, doanh nghiệp không công khai, niêm yết công khai giá; bán vé, soát vé không kịp thời, sách nhiễu đối với người mua vé; không bán đầy đủ hoặc hạn chế, giới hạn thời gian bán các loại vé; nhận tiền mặt của người sử dụng phương tiện giao thông đường bộ mà không giao vé... sẽ bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng.

Taxi "chặt chém" khách bị phạt 2 triệu đồng

Nghị định quy định phạt tiền từ 1 triệu đến 2 triệu đồng với lái xe điều khiển taxi không có đồng hồ tính tiền cước (đối với loại xe đăng ký sử dụng đồng hồ tính tiền); có nhưng không đúng quy định; có nhưng không sử dụng đồng hồ để tính tiền cước theo yêu cầu của hành khách hoặc can thiệp để điều chỉnh tiền cước hiển thị trên đồng hồ.

Dán thẻ VETC cho phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: Anh Duy

Lái xe điều khiển taxi sử dụng phần mềm tính tiền mà trên xe không có thiết bị để kết nối trực tiếp với hành khách; điều khiển xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định thu tiền vé cao hơn giá vé đã kê khai và niêm yết cũng bị phạt.

Ngoài bị xử phạt, lái xe còn phải khắc phục hậu quả nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính.

Phạt 6 triệu đồng nếu từ chối chở khách đã có vé

Nghị định quy định phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng với cá nhân, từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với tổ chức nếu: không thanh toán tiền vé cho hành khách đã mua vé nhưng từ chối chuyến đi trước khi xe khởi hành; không dán, thu hồi phù hiệu cấp cho ôtô tham gia kinh doanh vận tải; không bố trí nhân sự theo dõi, giám sát hoạt động của lái xe, phương tiện.

Lái xe sử dụng ôtô từ 8 chỗ trở lên để kinh doanh taxi bị phạt tới 5 triệu đồng

Nghị định quy định nhân viên xe buýt, phụ xe bị phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng nếu không bố trí chỗ ngồi ưu tiên cho người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em và phụ nữ mang thai, không hướng dẫn hành khách ngồi đúng nơi quy định; không mặc đồng phục, không đeo thẻ tên của nhân viên phục vụ trên xe.

Nhân viên phục vụ trên xe buýt cũng bị phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng khi thu tiền vé nhưng không trao vé cho hành khách (vé giấy hoặc vé điện tử) hoặc thu tiền vé cao hơn quy định. Cùng lỗi này song mức phạt tăng từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với nhân viên phục vụ trên xe vận chuyển hành khách theo tuyến cố định.