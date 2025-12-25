Bạn đọc hỏi:

"Tôi thấy thông tin quy định rõ việc lực lượng CSGT hóa trang (mặc thường phục) tuần tra trên đường.

Tôi muốn hỏi, lực lượng CSGT hóa trang được phép trực tiếp dừng xe kiểm soát trong trường hợp nào?"

Trả lời:

Liên quan đến vấn đề này, Luật sư Quách Thành Lực - Đoàn LS TP Hà Nội cho biết, khi Thông tư 73/2024/TT-BCA (ban hành ngày 15/11/2024, hiệu lực từ 01/01/2025) đã quy định rõ hơn về tuần tra hóa trang của Cảnh sát giao thông (CSGT).

Theo khoản 3 Điều 7 Thông tư 73/2024/TT-BCA, CSGT hóa trang (mặc thường phục, hóa trang phương tiện) không được tùy tiện dừng xe kiểm soát. Vai trò chính của họ là giám sát, ghi hình, ghi âm vi phạm và thông báo ngay cho bộ phận công khai (mặc đồng phục) để xử lý kịp thời.

heo luật sư, Thông tư 73/2024/TT-BCA quy định rõ các trường hợp Cảnh sát giao thông hóa trang, mặc thường phục được dừng xe xử lý vi phạm. Ảnh: Dân Việt.

Cảnh sát giao thông tuần tra, xử lý vi phạm công khai kết hợp hóa trang, mặc thường phục trong trường hợp nào?

Điều 7.Tổ chức lực lượng trực tiếp tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang trên tuyến giao thông đường bộ nêu rõ:

1. Tổ Cảnh sát giao thông được bố trí một bộ phận cán bộ hóa trang mặc thường phục, hóa trang phương tiện để phối hợp với bộ phận cán bộ tuần tra, kiểm soát công khai theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 10 Thông tư này để thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến, địa bàn được phân công.

2. Các trường hợp tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang, gồm:

Sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ;

Đấu tranh phòng, chống tội phạm; tình hình an ninh, trật tự hoặc trật tự, an toàn giao thông đường bộ phức tạp.

Cảnh sát giao thông hóa trang, mặc thường phục được dừng xe xử lý vi phạm khi nào?

Khoản 3 Điều 7 Thông tư 73/2024/TT-BCA quy định rõ các yêu cầu khi thực hiện tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Thứ nhất, phải có kế hoạch tuần tra, kiểm soát được cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 10 Thông tư 73/2024/TT-BCA. Kế hoạch phải nêu rõ phương pháp thực hiện; lực lượng tham gia; trang phục; phương thức liên lạc; thời gian, tuyến, địa bàn tuần tra, kiểm soát; phương tiện giao thông; phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; vũ khí, công cụ hỗ trợ và các phương tiện kỹ thuật khác được sử dụng.

Theo quy định, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông; Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trưởng phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt; Trưởng phòng Cảnh sát giao thông là những người có thẩm quyền quyết định việc mặc trang phục Cảnh sát, mặc thường phục hoặc hóa trang phương tiện khi thực hiện tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang.

Thứ hai, bộ phận cán bộ hóa trang và bộ phận cán bộ tuần tra, kiểm soát công khai trong Tổ Cảnh sát giao thông phải giữ khoảng cách phù hợp, bảo đảm việc phát hiện và xử lý vi phạm kịp thời, đúng quy định pháp luật.

Bộ phận cán bộ hóa trang có nhiệm vụ trực tiếp quan sát, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để giám sát tình hình trật tự, an toàn giao thông đường bộ; phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Khi phát hiện vi phạm, lực lượng hóa trang phải thông báo ngay cho bộ phận cán bộ tuần tra, kiểm soát công khai để tiến hành dừng phương tiện, kiểm soát và xử lý theo quy định.

Đối với trường hợp phát hiện hành vi vi phạm nghiêm trọng về trật tự, an toàn giao thông đường bộ hoặc an ninh, trật tự xã hội, nếu không kịp thời ngăn chặn có thể gây hậu quả nguy hiểm cho xã hội, thiệt hại tài sản hoặc đe dọa tính mạng, sức khỏe người tham gia giao thông, cán bộ hóa trang được sử dụng Giấy chứng minh Công an nhân dân để yêu cầu dừng phương tiện, đồng thời thông báo, vận động Nhân dân phối hợp ngăn chặn hành vi vi phạm; phối hợp với bộ phận cán bộ tuần tra, kiểm soát công khai để xử lý tại nơi phát hiện hoặc đưa đối tượng vi phạm về trụ sở cơ quan Công an gần nhất theo quy định.