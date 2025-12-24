Vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ có thể bị phạt tới 150 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 336/2025/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ. Nghị định sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-3-2026.

Đối với hành vi sử dụng xe ô tô chở người từ 8 chỗ trở lên để kinh doanh taxi, Nghị định quy định phạt tiền từ 3-5 triệu đồng. Ảnh minh họa

Theo Nghị định, mức phạt tiền tối đa trong hoạt động đường bộ thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ đối với cá nhân là 75 triệu đồng và đối với tổ chức là 150 triệu đồng.

Đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ kinh doanh vận tải vi phạm quy định về vận tải đường bộ, Nghị định quy định phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không mặc đồng phục, không đeo thẻ tên của lái xe theo đúng mẫu đơn vị kinh doanh vận tải đã quy định.

Bên cạnh đó, phạt tiền từ 1-2 triệu đồng đối với các hành vi điều khiển xe taxi không có đồng hồ tính tiền cước hoặc có nhưng không đúng quy định; không sử dụng đồng hồ để tính tiền cước theo yêu cầu của hành khách; can thiệp để điều chỉnh tiền cước hiển thị trên đồng hồ; sử dụng phần mềm tính tiền nhưng không có thiết bị kết nối trực tiếp với hành khách; không sử dụng hoặc sử dụng phần mềm tính tiền không bảo đảm yêu cầu theo quy định.

Hành vi điều khiển xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định thu tiền vé cao hơn giá vé đã kê khai và niêm yết cũng bị phạt tới 2 triệu đồng.

Trong lĩnh vực vận tải đường bộ và dịch vụ hỗ trợ vận tải, Nghị định quy định phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi không niêm yết nội quy, giá dịch vụ, tên và số điện thoại của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tại bãi đỗ xe theo quy định.

Mức phạt từ 2-3 triệu đồng được áp dụng đối với nhiều hành vi vi phạm như không thanh toán tiền vé cho hành khách đã mua vé nhưng từ chối chuyến đi trước khi xe khởi hành; không dán hoặc thu hồi phù hiệu theo quy định; không bố trí nhân sự theo dõi, giám sát hoạt động của lái xe, phương tiện; tiếp nhận, vận chuyển hàng hóa ký gửi không đúng quy định; không thực hiện miễn giảm giá vé cho người cao tuổi, người khuyết tật và các đối tượng chính sách; không có hợp đồng đại lý bán vé theo quy định.

Dùng xe trên 8 chỗ kinh doanh taxi sẽ bị phạt nặng

Đối với hành vi sử dụng xe ô tô chở người từ 8 chỗ trở lên để kinh doanh taxi, Nghị định quy định phạt tiền từ 3-5 triệu đồng. Cùng mức phạt này còn áp dụng đối với các hành vi không bố trí người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải theo quy định hoặc sử dụng phương tiện không thuộc quyền sử dụng hợp pháp để kinh doanh vận tải...

Hành vi điều hành phương tiện, lái xe hoặc quyết định giá cước vận tải khi không có giấy phép kinh doanh vận tải bị phạt từ 12-16 triệu đồng.

Đối với nhân viên phục vụ trên xe buýt, xe vận chuyển hành khách theo tuyến cố định và xe hợp đồng, Nghị định quy định phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với các hành vi không bố trí chỗ ngồi ưu tiên, không mặc đồng phục, không đeo thẻ tên, thu tiền vé nhưng không trao vé hoặc thu tiền vé cao hơn quy định. Riêng đối với xe vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, mức phạt có thể lên tới 400.000 đồng.

Trong lĩnh vực dịch vụ cho thuê xe tự lái, Nghị định quy định phạt từ 8-10 triệu đồng đồng đối với hành vi không ký kết hợp đồng cho thuê phương tiện. Mức phạt từ 10-15 triệu đồng đến áp dụng đối với các hành vi bố trí lái xe cho người thuê xe tự lái hoặc ký hợp đồng không đúng quy định. Trường hợp cho thuê phương tiện khi người thuê không có giấy phép lái xe phù hợp, mức phạt có thể lên tới 30 triệu đồng.