Israel lại tung đòn ám sát, chỉ huy cấp cao của Iran tử trận tại Lebanon?

Trong tuyên bố hôm 25/12, quân đội Israel xác định mục tiêu bị tiêu diệt là Hussein Mahmoud Marshad al-Jawhari, nhân vật bị phía Israel cáo buộc tham gia thúc đẩy kế hoạch tấn công Israel tại khu vực Syria - Liban trong những năm gần đây.

Al-Jawhari bị tiêu diệt tại khu vực Ansariyeh ở miền nam Lebanon. Tuy nhiên, quân đội Israel không cung cấp thêm chi tiết về chiến dịch này.

Israel tiếp tục không kích vào Lebanon. (Ảnh: Reuters)

Thông cáo cho biết thêm, Al-Jawhari "hoạt động dưới sự chỉ đạo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và tham gia vào hoạt động khủng bố do Iran chỉ đạo nhằm vào Israel và lực lượng an ninh của nước này".

Thời gian qua, đặc biệt là sau khi lệnh ngừng bắn ở Gaza do Mỹ bảo trợ được triển khai đầu tháng 10, quân đội Israel đẩy mạnh các cuộc tấn công bằng cả bộ binh và không quân vào Lebanon, nhắm mục tiêu là các cơ sở và thành viên lực lượng Hezbollah. Động thái leo thang của Israel khiến truyền thông và giới phân tích khu vực lo ngại nước này có thể mở lại cuộc chiến vào Lebanon để trấn áp Hezbollah.

Ngay tại Israel, một cuộc thăm dò dư luận do Viện Dân chủ Israel tiến hành và công bố hồi đầu tháng 12 cho thấy có tới 71% số người Israel tin rằng nước này sẽ mở lại cuộc chiến với lực lượng Hezbollah ở Lebanon trong năm 2026.

Trước đó, do tác động của cuộc xung đột ở Gaza, quân đội Israel và lực lượng Hezbollah có màn đối đầu hỏa lực ác liệt kéo dài 14 tháng, từ tháng 10/2023 đến tháng 11/2024.

Đỉnh điểm xung đột là giai đoạn tháng 9 - 11/2024 khi quân đội Israel tiến hành chiến dịch tấn công tổng lực vào Lebanon, hạ sát hàng nghìn thành viên Hezbollah, trong đó có Thủ lĩnh Hassan Nasrallah cùng nhiều quan chức cấp cao khác.

Cuộc không kích của Israel vào làng Msayleh, miền Nam Lebanon xảy ra hồi tháng 10 cũng khiến một công dân Syria thiệt mạng, 7 người bị thương. Vụ không kích còn đánh trúng một khu vực buôn bán máy móc hạng nặng, phá hủy nhiều phương tiện và làm gián đoạn tuyến đường huyết mạch nối Beirut với miền Nam. Phía Israel cho rằng mục tiêu là các thiết bị được Hezbollah sử dụng để tái thiết cơ sở hạ tầng quân sự.

Đến nay, xung đột giữa Israel và Hezbollah khiến hơn 4.000 người ở Lebanon thiệt mạng, gây thiệt hại kinh tế khoảng 11 tỷ USD. Israel ghi nhận 127 người chết, trong đó có 80 binh sĩ.