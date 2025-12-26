Tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của Triều Tiên có gì đặc biệt?

Theo các thông tin được công bố, con tàu có lượng giãn nước khoảng 8.700 tấn và hiện vẫn đang trong quá trình xây dựng.

Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên của Triều Tiên. (Nguồn: MW)

Động thái này diễn ra sau khi các nguồn quân sự Hàn Quốc hồi tháng 10/2024 xác nhận Triều Tiên đã bắt đầu đóng tàu ngầm hạt nhân đầu tiên. Trên thực tế, Bình Nhưỡng từ lâu đã nhiều lần nhắc tới kế hoạch sở hữu tàu ngầm hạt nhân như một phần trong chiến lược tăng cường năng lực răn đe hạt nhân.

Về kích thước, tàu ngầm mới của Triều Tiên nhỏ hơn đáng kể so với các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo của những cường quốc hải quân hàng đầu thế giới, như lớp Ohio của Mỹ (18.750 tấn), lớp Borei của Nga (24.000 tấn) hay lớp Type 094 của Trung Quốc (11.000 tấn). Tuy nhiên, nó vẫn lớn hơn tàu ngầm hạt nhân lớp Arihant của Ấn Độ (7.000 tấn) và vượt trội so với các thiết kế tàu ngầm trước đây của chính Triều Tiên.

Các hình ảnh được công bố cho thấy con tàu có tháp chỉ huy lớn, tích hợp cấu trúc "lưng rùa" nhô cao – dấu hiệu thường thấy ở tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo. Trên thân tàu còn xuất hiện hệ thống sonar gắn bên hông cùng sáu ống phóng ngư lôi, cho thấy khả năng tác chiến đa nhiệm, vừa tấn công mặt nước, vừa răn đe chiến lược.

Triều Tiên hiện sở hữu hạm đội tàu ngầm đông đảo nhất thế giới về số lượng và trong hơn một thập kỷ qua đã có những bước tiến nhanh chóng trong công nghệ hải quân. Nước này từng đưa vào hoạt động tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo đầu tiên khoảng năm 2017, tiếp đó là tàu ngầm phóng tên lửa hành trình vào năm 2023, thậm chí còn thử nghiệm tàu ngầm không người lái mang vũ khí hạt nhân từ tháng 4/2023.

Các chương trình này được xem là bước đệm để Bình Nhưỡng tiến tới mục tiêu lớn hơn: xây dựng lực lượng răn đe hạt nhân trên biển, đóng vai trò "đòn đánh thứ hai" trong trường hợp các căn cứ tên lửa trên đất liền bị vô hiệu hóa. Điều này bổ sung cho một trong những kho vũ khí hạt nhân mặt đất đa dạng và mạnh nhất thế giới mà Triều Tiên đang sở hữu.

Ưu thế lớn nhất của tàu ngầm hạt nhân là khả năng hoạt động bền bỉ trong thời gian dài, có thể lặn dưới nước nhiều tháng liền mà không cần nổi lên tiếp tế. Nhờ đó, chúng có thể tiếp cận các khu vực xa xôi và tiến hành tấn công bất ngờ, khiến đối phương gần như không có thời gian cảnh báo.

Trong kịch bản xung đột, tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo cho phép Triều Tiên phóng đòn trả đũa ngay cả khi lực lượng hạt nhân trên đất liền bị phá hủy. Đặc biệt, việc phóng tên lửa từ các hướng "không ngờ tới" – chẳng hạn từ phía nam lục địa Mỹ, nơi hệ thống phòng thủ tên lửa thưa thớt hơn, sẽ làm gia tăng đáng kể mức độ đe dọa đối với Washington.

Từ năm 2021, Triều Tiên đã thử nghiệm các phương tiện lượn siêu vượt âm và đến nay đã tích hợp chúng lên tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-16B. Điều này làm dấy lên khả năng tàu ngầm hạt nhân mới sẽ mang theo các tên lửa sử dụng công nghệ tương tự, giúp tăng tầm bắn, cải thiện quỹ đạo bay và nâng cao khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại.

Việc có khả năng tấn công trực tiếp lục địa Mỹ từ lâu đã được Bình Nhưỡng coi là yếu tố sống còn. Trước đây, Washington nhiều lần cân nhắc các phương án tấn công quy mô lớn nhằm vào Triều Tiên, bao gồm cả kịch bản sử dụng vũ khí hạt nhân.

Trong bối cảnh đó, việc Triều Tiên phát triển tàu ngầm hạt nhân không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật hay quân sự thuần túy, mà còn là một bước đi chiến lược nhằm bảo đảm sự tồn tại trước những kịch bản xung đột tồi tệ nhất.