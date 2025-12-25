Ô tô gây tai nạn liên hoàn, nhiều người bị thương ở Hà Nội

Một xe ô tô được cho là không kiểm soát được tốc độ đã va chạm với một ô tô khác và 3 xe máy đang lưu thông trên đường.

Vụ va chạm khiến nhiều người bị thương, trong đó hai nạn nhân bị thương rất nặng. Hai ô tô và ba xe máy bị hư hỏng nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng đã có mặt điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ việc. Sự cố khiến giao thông trên phố Nguyễn Văn Lộc ùn tắc kéo dài trong giờ cao điểm.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại hiện trường: