‘Nữ quái’ giả chết 5 năm trục lợi bảo hiểm: Anh trai tiết lộ thông tin bất ngờ

Khi Công an tỉnh Thanh Hóa công bố thông tin vụ Nguyễn Thị Thu cùng mẹ là Trần Thị Thập (tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa) thông đồng thực hiện hành vi giả chết để trục lợi số tiền bảo hiểm, người dân địa phương và người thân đều sốc với kịch bản tinh vi do “nữ quái” Nguyễn Thị Thu vẽ ra để qua mặt tất cả mọi người suốt 5 năm.

Nguyễn Thị Thu cùng mẹ ruột là Trần Thị Thập bị bắt (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Trong căn nhà dưới triền đê sông Tam Điệp (phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hoá), anh Nguyễn Hữu Tài (anh trai của của Nguyễn Thị Thu) nhớ, khi mẹ (bị can Trần Thị Thập) báo tin em gái đột ngột qua đời anh đang làm lao động tự do tại tỉnh Bình Dương (cũ).

“Lúc mẹ tôi làm lễ tang giả cho Thu tôi không có mặt ở nhà, vài ngày sau đó tôi mới về. Thời điểm làm tang lễ giả, gia đình có lập bát hương, đặt ảnh thờ nhưng sau đó ảnh của Thu không còn xuất hiện ở khu vực thờ cúng nữa...”, anh Nguyễn Hữu Tài cho biết.

Anh Tài không nhớ hằng năm bà Trần Thị Thập có làm lễ cúng giỗ cho Thu hay không nhưng phần mộ của em gái lại có nhiều điểm bất thường. Sau này anh Tài được biết, trong phần mộ có gắn bia tên Nguyễn Thị Thu có di cốt nhưng là di cốt của bà cố nội anh Tài. Trong khi đó, phần mộ bên cạnh có bia gắn tên bà cố của anh Tài tên Trịnh Thị Mùa lại không có di cốt. Hai ngôi mộ khá mới được an táng bên cạnh nhau, với người thường chỉ quan sát bên ngoài khó đoán định được đâu là mộ thật, đâu là mộ giả.

Theo anh Nguyễn Hữu Tài, trong mộ giả của Nguyễn Thị Thu có di cốt của bà cố Trịnh Thị Mùa. Tuy nhiên trong phần mộ bên cạnh, có gắn bia mộ "bà cố Trịnh Thị Mùa" lại là mộ trống. (Ẩnh: Công an Thanh Hoá)

Là hàng xóm của gia đình Nguyễn Thị Thu, ông L.V.Đ (trú Tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung) nhớ, cách đây 5 năm khi nghe tin Nguyễn Thị Thu đột ngột qua đời, ông chuẩn bị tiền phúng điếu và sang thắp hương chia buồn với gia đình.

“Không phải họ hàng thân thiết nhưng tình làng nghĩa xóm, khi có người mất thì đi phúng điếu. Tôi sang nhà Nguyễn Thị Thu thắp hương cho cô ấy, lúc đưa tang có khoảng hơn 10 người, rất ít họ hàng anh em ruột thịt xuất hiện. Thấy đám tang ít người thân tôi thấy lạ nhưng nghĩ, có lẽ do anh em họ hàng của Thu bận đi làm ăn xa nên không kịp về...”, ông L.V.Đ chia sẻ.

Theo ông L.V.Đ, quá trình làm đám tang vẫn đầy đủ kèn, trống và các nghi thức theo phong tục địa phương, buổi đưa tang, kể cả lúc hạ huyệt lại ít người khóc thương. Khi đi đưa tang, nghe 1 số người tham gia khiêng quan tài nói nhẹ nhưng không ai quá chú ý. Bây giờ nghe chuyện Thu giả chết trục lợi tiền bảo hiểm mọi người mới bàng hoàng.

Là người trực tiếp đọc điếu văn tại tang lễ cách đây 5 năm của Nguyễn Thị Thu, bà Lê Thị Hải - Tổ trưởng Tổ dân phố 3 Phú Sơn cho biết, theo thông lệ, mỗi khi có người trong khu phố qua đời, bà thường làm trưởng ban tang lễ, trực tiếp đọc điếu văn, trường hợp của Thu cũng không ngoại lệ. Khi biết đó là cái chết giả, bà không thể tin đó là sự thật.

Ngôi nhà của bà Trần Thị Thập ở Tổ dân phố 3 Phú Sơn (phường Quang Trung)

"Có lẽ tôi là người đầu tiên trong khu phố nhận được thông tin Thu còn sống và chuẩn bị trở về địa phương làm thủ tục xóa khai tử. Bởi lẽ, hôm 15/12, bà Thập thông báo việc con gái vẫn còn sống và chuẩn bị quay về địa phương làm thủ tục xoá khai tử. Nghe bà Thập nói vậy tôi không tin. Thấy vậy, bà Thập gọi điện để Thu trực tiếp nói chuyện với tôi.

Nghe giọng Thu tôi nhận ra ngay, mặc dù còn hoang mang nhưng tôi cố trấn tĩnh để hỏi han và được biết, sau lễ tang giả Thu vào miền Nam làm ăn, sau đó ra lại xã Hà Trung (tỉnh Thanh Hoá - cách nhà khoảng 10km) mở cửa hàng làm tóc, được hơn năm thì Thu ra lại Hà Nội...”, Tổ trưởng Tổ dân phố 3 Phú Sơn thông tin.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập (mẹ ruột của Thu) để điều tra hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm. Đồng thời, công an tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ đối với những người có liên quan để điều tra mở rộng vụ án.

Theo điều tra, sau khi thống nhất kịch bản với mẹ ruột, sáng 7/6/2020, Thu uống thuốc ngủ, đi vào nhà tắm ngã úp mặt xuống sàn khiến mặt, mũi bị xây xát, chảy máu và lên giường ngủ giả chết. Sau đó, bà Thập thông báo cho chính quyền địa phương và họ hàng về việc Thu ngã và chết do đột tử. Quá trình khâm liệm diễn ra hoàn toàn bí mật. Việc giả chết chỉ có Nguyễn Thị Thu, Trần Thị Thập và một người thầy cúng (chết năm 2022) biết.

Nửa đêm 7/6/2020, Thu tỉnh dậy và bí mật về nhà người thầy cúng ở tạm, sau đó tiếp tục vào tỉnh Đồng Nai (cũ) làm ăn. Sau khi giả chết thành công, bà Thập đến UBND phường Phú Sơn (cũ) làm thủ tục khai tử cho Thu với nguyên nhân đột tử và được UBND phường cấp trích lục khai tử. Bà Thập sau đó tiếp tục liên hệ với nhân viên bảo hiểm và làm thủ tục thanh toán các gói bảo hiểm cho Thu.

Khám xét tại nơi ở của bà Thập, cơ quan điều tra thu giữ 1 thông báo của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential thanh toán 3 gói bảo hiểm với tổng số tiền hơn 682 triệu đồng và 1 thông báo của Công ty cổ phần Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng số tiền 600 triệu đồng.

Số tiền này bà Thập tìm cách chuyển cho Thu để đầu tư bất động sản và đầu tư AI (trí tuệ nhân tạo). Không có giấy tờ tùy thân và tài khoản ngân hàng nên Thu phải gửi nhờ nhiều người quen khác để tránh bại lộ. Sau thời gian sống ẩn giật, Thu quay về địa phương, làm đơn đề nghị xóa khai tử để giải quyết giấy tờ cá nhân, khiến vụ việc bị phát giác.