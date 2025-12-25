Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 4 ngày

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 mới nhất

Ngày 25/12, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2026.

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ ngày 24/12 về đề xuất phương án nghỉ Tết Dương lịch năm 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đồng ý với đề xuất trên.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp, người lao động theo quy định.

Người đổ về phố đi bộ Hồ Gươm trong một kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch. Ảnh: Dân Việt

Thứ hai, các cơ quan, đơn vị bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm công tác phục vụ Nhân dân.

Thứ ba, các bộ, cơ quan, địa phương có kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế, xã hội, bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2026.

Trước đó, Bộ Nội vụ có đề xuất mới về phương án nghỉ Tết Dương lịch năm 2026.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ ngày 1/1/2026 dương lịch theo quy định; hoán đổi từ ngày làm việc thứ Sáu (ngày 2/1/2026) sang ngày nghỉ hàng tuần thứ Bảy (ngày 10/1/2026).

Nếu đề xuất này được thông qua, dịp Tết Dương lịch năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục từ ngày 1/1/2026 dương lịch (thứ Năm) đến hết ngày 4/1/2026 dương lịch (Chủ nhật). Trong đó, có 2 ngày nghỉ liên tiếp do hoán đổi với ngày làm việc và 2 ngày nghỉ hàng tuần.

Bộ Nội vụ cho hay, đề xuất này cũng khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức nhưng đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật; khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Dịp Tết Bính Ngọ, công chức, lao động nghỉ 5 ngày chính thức gồm 4 ngày trước và một ngày sau Tết, cộng bốn ngày nghỉ cuối tuần, tổng cộng 9 ngày. Công chức, người lao động trở lại làm việc ngày 23/2, tức mùng 7 Tết.

Các dịp nghỉ lễ khác trong năm 2026 giữ nguyên theo Bộ luật Lao động. Tháng 4 có hai kỳ nghỉ liền nhau: Giỗ Tổ Hùng Vương trùng cuối tuần (26/4), người lao động nghỉ bù ngày 27/4, tổng cộng 3 ngày; sau đó nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 4 ngày, gồm hai ngày nghỉ chính thức nối tiếp hai ngày cuối tuần, từ thứ Năm đến hết Chủ nhật, 30/4-3/5.

Riêng kỳ lễ Quốc khánh nghỉ 5 ngày, từ 29/8 đến 2/9/2026. Cụ thể, người lao động nghỉ ngày 2/9 và một ngày liền kề, đồng thời hoán đổi ngày làm việc 31/8 sang thứ Bảy 22/8.