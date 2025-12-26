Nga bất ngờ tấn công mạnh Odessa, chặn đường Ukraine ra biển

Nga đang nhắm mục tiêu vào các cảng quan trọng đối với hàng xuất khẩu của Ukraine. Thống đốc tỉnh Odessa cho hay, lực lượng Nga đã tấn công cảng Odessa ở Biển Đen miền Nam Ukraine, gây hư hại các cơ sở cảng và một con tàu.

Hải cảng Odessa sau một đợt tập kích của Nga. Ảnh: Chính quyền tỉnh Odessa.

Cuộc tấn công vào cuối ngày 22/12/2025 diễn ra sau một vụ tấn công khác vào cuối tuần khi Moscow tiến hành một loạt cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa vào khu vực rộng lớn hơn xung quanh Odessa, nơi có các cảng quan trọng đối với hoạt động thương mại quốc tế và nhập khẩu nhiên liệu của Ukraine. Chúng diễn ra sau những lời đe dọa của Nga về việc “cắt đứt Ukraine khỏi biển”.

Việc leo thang cuộc tấn công của Nga vào Odessa - thành phố cảng lớn nhất của Ukraine, diễn ra khi Washington tăng cường các nỗ lực ngoại giao để chấm dứt xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine. Các quan chức Ukraine đã gặp các thành viên của phái đoàn Mỹ hôm 19/12 tại Florida trong khi các đặc phái viên Mỹ đã có cuộc đàm phán với các đại diện Nga vào ngày 20/12.

“Tình hình ở khu vực Odessa rất khó khăn do các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng và hậu cần cảng” - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với các phóng viên ở Kiev hôm 22/12. “Nga một lần nữa đang cố gắng hạn chế quyền tiếp cận biển của Ukraine và phong tỏa các khu vực ven biển của chúng tôi”.

Điều gì xảy ra trong cuộc tấn công mới nhất vào Odessa?

Ngày 23/12, người đứng đầu Cơ quan hành chính quân sự khu vực Odessa, Oleh Kiper, cho biết các cuộc tấn công của Nga đêm trước đã làm hư hại một tàu chở hàng dân sự và một nhà kho ở một quận của Odessa, trong khi mái nhà của một tòa nhà hai tầng bị cháy.

Trong khi đó, các cuộc tấn công hôm 20/12 vào cảng Pivdennyi gần Odessa đã làm hư hại các hồ chứa nước, theo Phó Thủ tướng Ukraine Oleksii Kuleba. Những diễn biến này xảy ra chỉ một ngày sau một cuộc tập kích tên lửa đạn đạo, cũng ở Pivdennyi.

Các cuộc tấn công nói trên nằm trong loạt tấn công mới nhất trong vòng xoáy leo thang xung đột khu vực vài tuần qua. Tuần trước, Nga đã phát động một trong những cuộc tấn công trên không lớn nhất của xung đột Ukraine vào khu vực Biển Đen, làm hư hại cơ sở hạ tầng năng lượng và gây mất điện ở Odessa, khiến hàng trăm nghìn cư dân không có điện trong vài ngày.

Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về các cuộc tấn công, nhưng điện Kremlin trước đây đã mô tả cơ sở hạ tầng kinh tế của Ukraine là “mục tiêu quân sự hợp pháp” trong cuộc xung đột vũ trang kéo dài gần 4 năm.

Trên ứng dụng nhắn tin Telegram, Phó Thủ tướng Ukraine Kuleba hôm 19/12 cho biết, lực lượng Nga đang nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng điện và một cây cầu bắc qua sông Dniester gần ngôi làng Mayaky, nằm về phía tây nam Pivdennyi, nơi đã bị tấn công 5 lần trong vòng 24 giờ.

Cây cầu đó nối liền các khu vực trong vùng bị các tuyến đường thủy chia cắt và là tuyến đường chính hướng về phía Tây, đến các cửa khẩu biên giới với Moldova. Hiện tại cây cầu đang ngừng hoạt động. Phó Thủ tướng Kuleba cho biết tuyến đường này thường vận chuyển khoảng 40% nguồn cung cấp nhiên liệu của Ukraine.

Vì sao Nga chuyển hướng sang Odessa?

“Trọng tâm của cuộc chiến có thể đã chuyển sang Odessa”, ông Kuleba nói, cảnh báo rằng các cuộc tấn công có thể leo thang khi Nga cố gắng làm suy yếu nền kinh tế của Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đây đã nói rằng Moscow muốn hạn chế quyền tiếp cận của Ukraine đối với Biển Đen để trả đũa các cuộc tấn công bằng UAV gần đây của Kiev nhằm vào “hạm đội bóng tối” của Nga, chuyên chở nhiều loại hàng hóa nhằm né lệnh trừng phạt của phương Tây.

Ukraine cho biết những con tàu này được sử dụng để xuất khẩu dầu bị trừng phạt - nguồn thu chính của Nga để cung cấp tài chính cho “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine.

Cảng Odessa từ lâu đã đóng vai trò trung tâm đối với nền kinh tế Ukraine. Được mệnh danh là “viên ngọc bên bờ biển”, Odessa là thành phố đông dân thứ ba của Ukraine sau Kiev và Kharkov.

Trước khi xung đột bùng phát, hơn 70% tổng lượng hàng hóa xuất khẩu của Ukraine đi qua các cảng tại Biển Đen - bao gồm Odessa và hai cảng lân cận khác là Pivdennyi và Chornomorsk - cùng với Mykolaiv ở phía Đông. Vai trò của Odessa như một trung tâm thương mại ngày càng gia tăng trong những năm gần đây, đặc biệt sau khi các cảng tại các tỉnh Zaporizhzhia, Kherson và Mykolaiv bị Nga chiếm.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2/ 2022, Ukraine vẫn tiếp tục nằm trong top 5 nước xuất khẩu lúa mì và ngô hàng đầu thế giới, chủ yếu thông qua Odessa.

Bằng cách tập kích các cơ sở vận chuyển của Odessa bằng tên lửa và UAV, các quan chức Ukraine cho biết, Nga muốn hướng tới mục tiêu phá hủy cơ sở hạ tầng thương mại và kinh doanh của Ukraine.

Điều gì sẽ xảy ra với Ukraine nếu Odessa bị tàn phá?

Nếu cảng Odessa bị hư hại nặng, tác động kinh tế lên Ukraine sẽ rất nghiêm trọng. Thành phố này và các khu vực xung quanh sẽ chịu tổn thất lớn về việc làm trong ngành vận tải biển và hậu cần, làm giảm nghiêm trọng thu nhập của người dân địa phương. Trong khi đó, các doanh nghiệp phụ thuộc vào cảng sẽ suy yếu còn đầu tư sẽ giảm sút.

Trên phạm vi toàn quốc, năng lực xuất khẩu của Ukraine sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Là cửa ngõ quan trọng cho ngũ cốc và các mặt hàng khác, sự ngắt quãng ở Odessa sẽ khiến chi phí vận chuyển đội lên, làm chậm các chuyến hàng và giảm khối lượng xuất khẩu, làm tắc nghẽn nguồn thu ngoại tệ và gây áp lực lên đồng nội tệ hryvnia của Ukraine.

Ở những nơi khác, nông dân Ukraine sẽ phải chịu thiệt hại do giá nông sản giảm cũng như sự ách tắc kho chứa, với tác động dây chuyền lên toàn bộ nền kinh tế nông thôn. Chính phủ Ukraine cũng sẽ mất doanh thu hải quan trong khi chi phí tái thiết tăng lên, làm suy yếu khả năng phục hồi kinh tế tổng thể của nước này.

Trong 6 tháng qua, xung đột vũ trang trên biển giữa Ukraine và Nga đã gia tăng. Cả hai bên đều nhắm mục tiêu vào các cơ sở, thiết bị hải quân và thương mại trên Biển Đen và xa hơn nữa. Lực lượng Ukraine ngày càng sử dụng tàu lặn không người lái và xuồng mặt nước không người lái để tấn công các tàu có liên hệ với “hạm đội bóng tối” của Nga.

Một số tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng tối” này, bao gồm Kairos và Virat, đã bị drone hải quân Ukraine tấn công ở Biển Đen gần vùng biển Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 11.

Kiev đã mở rộng phạm vi hoạt động sang các nơi khác, tuyên bố thực hiện các cuộc tấn công bằng drone ở Địa Trung Hải vào ngày 19/12 nhằm vào Qendil - một tàu chở dầu có liên hệ với Nga, đánh dấu sự mở rộng các hoạt động tác chiến trên biển của Kiev.

Đồng thời, lực lượng Nga đã tăng cường tập kích các mục tiêu thương mại, bao gồm một tàu chở xe tải và hàng hóa khác gần Odessa, bằng máy bay không người lái vào ngày 13/12.

Theo giới chuyên gia, những hành động này phản ánh sự chuyển dịch sang “tác chiến hải quân bất đối xứng”, trong đó các thiết bị không người lái và các hệ thống tự chế đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nỗ lực phá rối mạng lưới hỗ trợ kinh tế và quân sự trên biển của mỗi bên.