Ông Trần Tiến Dũng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Chiều 16-10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt gồm 52 người. Ban Chấp hành khóa mới đã tiến hành Phiên họp thứ nhất, bầu Ban Thường vụ gồm 14 người. Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các ông: Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Hà Quang Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Trần Tiến Dũng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Theo Báo Điện Biên Phủ

Hội nghị đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 thành viên; ông Nguyễn Sỹ Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gồm 17 người chính thức và 2 người dự khuyết.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự tin tưởng, tín nhiệm của Đại hội, đồng thời khẳng định quyết tâm cao của tập thể Ban Chấp hành trong việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội, xây dựng Điện Biên phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với truyền thống "Điện Biên Phủ anh hùng".

Theo Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, trong thời gian tới, tập thể Ban Chấp hành khóa XV, Đảng bộ tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, nêu cao trách nhiệm cá nhân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tập trung cụ thể hóa và quyết liệt triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra, lấy "Tinh thần Điện Biên Phủ" như một mệnh lệnh trong thời bình để phát triển.

"Mỗi đồng chí trong Ban Chấp hành sẽ gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả công việc theo tinh thần "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả", quyết tâm xây dựng Điện Biên trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực"- ông Trần Tiến Dũng khẳng định.

Ông Trần Tiến Dũng (SN 1975), quê ở tỉnh Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình. Ông Dũng có trình độ thạc sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị.

Tháng 1-2016, ông giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Tháng 2-2019, ông Dũng được chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Sau đó, ông Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016 - 2021 và tái cử chức vụ này nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tháng 5-2023, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Tháng 1-2025, được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Từ tháng 7-2025, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020 - 2025.