Ông Quản Minh Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

Hội nghị công bố quyết định được Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức sáng 3/12.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình địa phương, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ. Ông xác định ưu tiên đưa Quảng Ninh trở thành cực tăng trưởng toàn diện của phía Bắc, phát triển theo hướng xanh và bền vững, gắn với ba đột phá chiến lược.

Bên cạnh đó, ông cũng sẽ thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; phát triển kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế di sản, logistics và du lịch chất lượng cao; hoàn thiện hệ thống hạ tầng hiện đại, đa phương thức.

Tân Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh sẽ xây dựng bộ máy với đội ngũ cán bộ có năng lực và trách nhiệm, đáp ứng mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới; đồng thời ưu tiên cơ chế phối hợp và phương thức làm việc rõ ràng, minh bạch, bảo đảm hiệu quả trong quá trình điều hành và triển khai nhiệm vụ.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường. Ảnh: TTXVN

Ông Quản Minh Cường 56 tuổi, quê Hưng Yên, có bằng tiến sĩ và thạc sĩ Luật, cử nhân Cảnh sát hình sự. Sau khi tốt nghiệp Đại học Cảnh sát nhân dân, ông bắt đầu công tác tại Công an Lào Cai và làm việc nhiều năm tại đây.

Ông sau đó về Bộ Công an, làm Thư ký Phó tổng cục trưởng Cảnh sát, Phó trưởng phòng Khoa học - Pháp chế, Cục Tham mưu, Tổng cục Cảnh sát; rồi biệt phái sang Ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương, giữ chức Vụ phó của ban này và Vụ phó Bảo vệ Chính trị nội bộ của Ban Tổ chức Trung ương.

Năm 2019, ông được bổ nhiệm làm Phó ban Tổ chức Trung ương và một năm sau luân chuyển làm Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai. Đầu 2025, ông được phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, đảm nhiệm chức vụ này cho đến nay.

Quảng Ninh rộng 6.200 km2, có dân số gần 1,5 triệu, có vị trí chiến lược khi giáp Trung Quốc, vịnh Bắc Bộ và kết nối với Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Ninh. Đại hội Đảng bộ tỉnh tháng 9 đặt mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước 2030 và phát triển thành vùng đô thị lớn tầm khu vực, quốc tế vào 2045.

Việc kiện toàn nhân sự tại Quảng Ninh diễn ra trong bối cảnh quá trình điều động, bố trí cán bộ của Bộ Chính trị ở nhiều địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới.