Ông Nguyễn Doãn Anh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Chiều 15-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, đã hoàn thành việc bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa mới với tinh thần dân chủ, đoàn kết và thống nhất cao.

Theo kết quả kiểm phiếu, tổng số phiếu phát ra là 486, thu về đủ 486 phiếu, trong đó 486 phiếu hợp lệ, không có phiếu không hợp lệ.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Theo đó, với tinh thần trách nhiệm cao, phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 69 người, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 người và bầu các chức danh: Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Ông Nguyễn Doãn Anh, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XX với 100% số phiếu bầu. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục được tín nhiệm được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Hồng Phong tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trịnh Tuấn Sinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XX. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 10 người. Bà Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030 với 100% số phiếu bầu.