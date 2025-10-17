Ông Trần Sỹ Thanh nói về chỉ đạo của Tổng Bí thư 'Hà Nội đã nói là làm'

Chiều 17/10, Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức phiên bế mạc.

Cụ thể hoá 7 nhiệm vụ Tổng Bí thư chỉ đạo tại đại hội

Trình bày dự thảo nghị quyết đại hội, Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội Trần Thanh Hà cho biết, đại hội nhấn mạnh quan điểm Thủ đô Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chủ trương, quyết sách của Trung ương và thường xuyên là của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Tổng Bí thư. Khai thác hiệu quả vị thế, tiềm năng lợi thế của Thủ đô, kết hợp nguồn lực trong nước và quốc tế, xây dựng và phát triển Hà Nội xứng đáng là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về kinh tế, đi đầu về văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ và hội nhập quốc tế…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh. Ảnh: Như Ý.

Đảng bộ TP. Hà Nội xác định, có 3 đột phá phát triển, gồm: Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển Thủ đô. Phát triển, khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao và thu hút nhân tài. Phát triển hệ thống hạ tầng hiện đại, thông minh và kết nối. Để thực hiện, đại hội thống nhất 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Đại hội nhấn mạnh, cần cụ thể hoá ngay 7 nhiệm vụ Tổng Bí thư đã chỉ đạo tại đại hội.

Thành phố thực hiện xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị là trục đột phá đầu tiên, quyết định mọi thành công. Định hướng “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo”, đây là nguồn lực nội sinh mạnh mẽ, là căn cốt hình thành bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của Hà Nội. Hà Nội trở thành “đại đô thị sáng tạo, xanh, thông minh, kết nối toàn cầu”. Kiến tạo một mô hình quản trị hoàn toàn mới và giải quyết dứt điểm 4 vấn đề mà Nhân dân rất mong đợi, gồm: ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, xanh, sạch, đẹp, văn minh, vệ sinh; ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí và ngập úng ở đô thị và vùng ven đô.

Thành phố cũng định hướng hoàn thiện mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm, áp dụng tư duy “hạ tầng dẫn dắt quy hoạch” thay vì “quy hoạch để xây dựng”…

"Hà Nội đã nói là làm"

Trình bày dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nêu rõ, việc phát triển kinh tế Thủ đô được triển khai đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với phát triển văn hóa, không gian và con người, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững. Hình thành ba cực sáng tạo làm trụ cột dẫn dắt: Di sản - Tri thức - Công nghệ; khai thác, phát huy tối đa giá trị lịch sử, tri thức và công nghệ; xây dựng Hà Nội trở thành đô thị hội tụ và lan tỏa - nơi quá khứ, hiện tại và tương lai đan xen, phát triển mạnh mẽ.

Ông Thanh nêu rõ sẽ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là yếu tố quyết định đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng giai đoạn tới và là trục động lực then chốt để Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới - từ Thủ đô hành chính, chính trị trở thành trung tâm tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu quốc gia, đóng vai trò dẫn dắt vùng đồng bằng sông Hồng và lan tỏa cả nước.

Riêng về quy hoạch và phát triển đô thị - nông thôn, theo ông Thanh, sẽ triển khai, rà soát và điều chỉnh quy hoạch theo mô hình phát triển mới; quản lý phát triển đô thị, nông thôn bền vững gắn với bảo vệ môi trường, sử dụng tài nguyên hiệu quả. Đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông kết nối liên vùng; phát triển Hà Nội theo mô hình chùm đô thị đa cực, đa trung tâm. Đầu tư trọng điểm cho các xã, phường chủ chốt, tăng cường bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu. Hoàn thiện mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm, biến mỗi cực phát triển thành một trung tâm động lực thực sự, được kết nối chặt chẽ bằng hạ tầng xương sống, các trục chiến lược và hành lang liên kết tổng hợp.

“Quyết tâm giải quyết dứt điểm 4 vấn đề đô thị tồn tại kéo dài gồm: ùn tắc giao thông; trật tự, kỷ cương và vệ sinh đô thị; ô nhiễm môi trường (nước, không khí); tình trạng ngập úng ở khu vực nội đô và ven đô”, ông Trần Sỹ Thanh khẳng định.

Ông Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh: Toàn Đảng bộ quán triệt sâu sắc phương châm hành động mà Tổng Bí thư đã chỉ đạo: “Hà Nội đã nói là làm - làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”. Đây cũng là thông điệp hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII, cũng là lời hiệu triệu gửi tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô: Mỗi người trong chúng ta hãy tiếp tục đổi mới, sáng tạo, dấn thân và tiên phong, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết liệt hành động, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố đã đề ra; góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh và bền vững, ngày càng giàu đẹp, văn hiến, văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của cả nước và danh hiệu cao quý “Thủ đô Anh hùng - thành phố vì hòa bình - thành phố sáng tạo”.