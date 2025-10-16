Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
75 người trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sự kiện: Thời sự
Chiều 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã bầu 75 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, trúng cử Ban chấp hành khóa XVIII với số phiếu cao nhất với 99,27%.

Ngay sau khi được bầu, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sẽ họp phiên đầu tiên. Kết quả hội nghị sẽ được thông báo vào sáng mai, 17/10.

Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sẽ tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Theo đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sẽ có 17 người; số lượng Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội gồm 4 người.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sẽ ra mắt đại hội vào ngày mai, 17/10. Bí thư Thành ủy Hà Nội khoá XVIII sẽ có bài phát biểu trước Đại hội.

Tổng Bí thư: Hà Nội cần xử lý dứt điểm 4 vấn đề trong nhiệm kỳ tới
Tổng Bí thư: Hà Nội cần xử lý dứt điểm 4 vấn đề trong nhiệm kỳ tới

Tổng bí thư đề nghị Hà Nội trong nhiệm kỳ 2025-2030 phải xử lý dứt điểm 4 vấn đề: ùn tắc giao thông; trật tự đô thị xanh, sạch, đẹp, văn minh; ô nhiễm...

Theo Trường Phong

Nguồn: [Link nguồn]

16/10/2025
