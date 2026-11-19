Bản luận tội được VKSND Hà Nội công bố sáng 18/11. Ông Lê Thanh Thản, 76 tuổi, cựu chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mường Thanh, bị đề nghị 30-36 tháng tù kèm khoản phạt bổ sung 100 triệu đồng về tội Lừa dối khách hàng.

5 cựu cán bộ cũng được đề nghị án treo về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể, bị cáo Đỗ Văn Hưng (cựu Chủ tịch phường Kiến Hưng cũ), Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng (đều là cựu Phó chủ tịch phường); Nguyễn Văn Năm (cựu Chánh Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông cũ) bị đề nghị 24-30 tháng.

Riêng ông Vương Đăng Quân (cựu Phó chánh Thanh tra) bị đề nghị 18-24 tháng, cũng án treo.

Đại diện VKS đánh giá ông Thản tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tăng chiều cao, thay đổi công năng và tự ý xây hẳn một tòa tháp không có trong quy hoạch. Ông đưa thông tin gian dối về tính pháp lý của dự án (khẳng định dự án đã được phê duyệt, thiết kế tuân thủ quy định xây dựng, giá bán đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất) nhằm làm cho người dân tin tưởng, yên tâm ký hợp đồng mua bán căn hộ.

Sai phạm của ông gây ảnh hưởng xấu tới trật tự quản lý kinh tế, uy tín doanh nghiệp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp và đời sống của nhiều người dân.

Còn hành vi thiếu trách nhiệm của 5 cựu cán bộ đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn, bình thường của cơ quan, tổ chức nhà nước, làm suy giảm lòng tin của người dân vào sự quản lý của chính quyền địa phương, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý trật tự đô thị. Việc này gián tiếp gây ra thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho 519 hộ dân mua nhà.

Bản luận tội nêu ông Thản là người có trách nhiệm chính; ghi nhận ông phối hợp với cơ quan điều tra, đã nộp 530 tỷ đồng vào tài khoản thi hành án để khắc phục hậu quả.

Ông Lê Thanh Thản tại tòa. Ảnh: Huy Phạm

Người mua nhà được bồi thường theo giá thị trường

Về giải quyết trách nhiệm dân sự cho 519 bị hại đã mua căn hộ xây dựng trái phép với tổng số tiền thiệt hại được xác định là hơn 531 tỷ đồng.

VKS đề nghị Tòa tuyên buộc Công ty Bemes của ông Thản phải có nghĩa vụ hoàn trả lại toàn bộ số tiền mua nhà mà các bị hại đã thanh toán theo hợp đồng. Đồng thời, ông Thản phải có trách nhiệm liên đới cùng Bemes bồi thường, dựa trên phần chênh lệch giữa giá trị mua ban đầu và giá trị thị trường của căn hộ tại thời điểm xét xử.

Như vậy, tổng hai khoản tiền mà người dân được nhận (tiền hoàn trả hợp đồng cộng với tiền bồi thường chênh lệch) sẽ tương đương đúng giá trị thị trường hiện tại của căn hộ theo kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự, thời điểm tháng 7/2026 VKS nêu.

Theo đó, 519 căn hộ này được định giá 2.047 tỷ đồng, tính trung bình mỗi căn gần 4 tỷ đồng.

Đối với các hộ dân sở hữu căn hộ thuộc diện buộc phải di dời để phục vụ việc xử lý, khắc phục vi phạm công trình, VKS đề nghị họ bàn giao, trả lại căn hộ và nhà thấp tầng cho Công ty Bemes để công ty xử lý theo quyết định của UBND TP Hà Nội.

Đại diện VKS nhấn mạnh đây là chủ trương nhân văn nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại thực tế và đảm bảo an sinh xã hội.

Theo phương án được Hà Nội phê duyệt hôm 17/11, tổng 135 căn hộ và nhà thấp tầng tại CT6 Kiến Hưng thuộc diện phải di dời. Đây sẽ là những căn hộ được trả lại tiền đã mua nhà và bồi thường theo giá thị trường, như kiến nghị của VKS.

Phiên tòa đang tiếp tục phần tranh luận.

Đồ họa có sự hỗ trợ của AI.