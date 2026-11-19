Chiều 18/11, phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho cư dân CT6 Kiến Hưng tiếp tục được TAND Hà Nội đưa ra với ông Lê Thanh Thản và các đại diện sở, ngành tại Hà Nội.

Thẩm phán, chủ tọa Lưu Ngọc Cảnh dẫn nghị quyết của Hà Nội về xử lý các cụm chung cư sai phạm, trong đó có nhiều dự án của Tập đoàn Mường Thanh. Cụ thể, với những trường hợp phải di dời, chủ đầu tư phải bồi thường trong 90 ngày, đồng thời tạo điều kiện để cư dân thỏa thuận mua căn hộ khác hoặc ưu tiên mua nhà ở xã hội nếu đủ điều kiện. Những người không phải di dời được tiếp tục thực hiện hợp đồng, không phải chịu chi phí khắc phục sai phạm thay chủ đầu tư.

Được hỏi quan điểm về cơ chế tháo gỡ này, ông Thản cho rằng như vậy là "hợp lý". Dù chưa nắm rõ mức giá cơ quan chức năng xác định, ông chấp nhận bồi thường cho cư dân theo giá thị trường.

Kết luận định giá xác định tổng giá trị 519 căn hộ không được cấp sổ hồng tại dự án CT6 Kiến Hưng là 2.047 tỷ đồng. Tòa yêu cầu bị cáo Thản làm rõ nguồn lực tài chính để đảm bảo chi trả khoản tiền này.

Cựu chủ tịch Mường Thanh sau đó liệt kê 530 tỷ đồng đã nộp cho cơ quan thi hành án vào chiều 17/11 và cho biết doanh nghiệp còn nguồn lực từ các dự án bất động sản đang triển khai, đặc biệt là Khu đô thị Thanh Hà.

Theo ông, khu đô thị này hiện còn hơn 200 ha đất, đã thực hiện các thủ tục liên quan nhưng chưa được phê duyệt quy hoạch. Ông mong muốn được cơ quan chức năng tạo điều kiện để tiếp tục triển khai các dự án.

Ông kỳ vọng doanh nghiệp có thể triển khai khoảng 50 block nhà ở thương mại tại Khu đô thị Thanh Hà, sơ bộ là 10.000 tỷ đồng. Sau này giá trị sẽ tăng lên, chủ đầu tư thu thêm được tiền và sẽ đủ để bồi thường.

Ông Lê Thanh Thản và nhóm bị cáo là cựu cán bộ địa phương. Ảnh: Huy Phạm

Cư dân mong an cư

Khoảng 100 trong tổng số 519 bị hại, người liên quan có mặt tại tòa trong sáng khai mạc.

Trả lời HĐXX, đại diện một số cư dân cho biết "chung cư ông Thản" lúc mở bán năm 2011 là tổ hợp "hot" nhất Hà Nội, phải có quen biết hoặc chấp nhận chịu giá chênh để được "sang tay". Cư dân "tranh nhau" mua nhà, giao tiền trong tâm trạng sợ lỡ cơ hội mà không để ý đến quy hoạch dự án.

Khi ký hợp đồng, họ đều được người của chủ đầu tư nói sẽ đảm bảo pháp lý rõ ràng, sớm bàn giao nhà và chắc chắn có sổ hồng. "Ở được 2 năm mới biết căn hộ của tôi và nhiều cư dân, đều là diện xây trái phép, không thể có giấy chứng nhận sở hữu", anh Tuấn, đại diện cư dân tầng 3 của tòa CT6C, phát biểu tại tòa.

Nguyện vọng của anh và các hàng xóm là được cấp sổ hồng và ở lại tòa nhà này, không phải di dời như phương án TP Hà Nội đang thông qua.

Bà Hương, sống ở căn hộ 30 m2 tại tầng 2, cho biết do đặc thù trần nhà cao 4,5 mét nên gia đình bà ngăn đôi làm gác xép nên tính ra diện tích sử dụng "phải đến 60 m2". Nếu chấp nhận di dời sang Khu đô thị Thanh Hà - Cienco 5 cách đó 6 km, như đề nghị của ông Thản, bà không rõ sẽ được đền 30 hay 60 m2.

Một cư dân sống cùng tầng với bà Hương thì lo lắng Tập đoàn Mường Thanh của ông Thản liệu có đủ nguồn lực tài chính để bồi thường hơn 2.000 tỷ đồng theo giá thị trường cho cư dân. Bởi qua báo chí, bị hại này được biết Mường Thanh không chỉ vướng riêng vào vụ án này mà còn có rất nhiều dự án chung cư của tập đoàn này quanh Hà Nội đều thuộc diện cần khắc phục sai phạm.

"Trường hợp phải trả tiền theo giá thị trường, họ phải nêu ra ngoài tiền 530 tỷ đồng và dự án 200 ha nói trên, có nguồn lực nào nữa không. Nếu không đủ để trả, cư dân phải làm gì? Thành phố có biện pháp nào bảo vệ chúng tôi không?", bà trăn trở.

Khoảng 100 người mua nhà, người có quyền lợi liên quan đã có mặt theo triệu tập của tòa. Ảnh: Huy Phạm

Hà Nội đặt quyền lợi cư dân lên hàng đầu

Giải đáp lo lắng của cư dân, ông Luyện Văn Phương, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, cho biết Sở đã phối hợp với các cơ quan chức năng, trong đó có Công an Hà Nội, xác định doanh nghiệp "đủ nguồn lực" chi trả.

Sở cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị hạ tầng, quỹ nhà để bố trí nơi ở mới cho người dân.

Chủ đầu tư tại Khu đô thị Thanh Hà đã khởi công các công trình nhà ở thương mại và nhà ở xã hội nhằm phục vụ việc di dời các hộ dân bị ảnh hưởng. Theo ông, những căn hộ tại đây sẽ bảo đảm chất lượng, có hệ thống hạ tầng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cư dân. Dự kiến trong năm 2027, việc giao nhà sẽ được hoàn thành.

Với những căn hộ đủ điều kiện được giữ lại tại CT6 Kiến Hưng, Hà Nội sẽ nghiên cứu, rà soát để cấp giấy chứng nhận cho cư dân. Với các căn hộ phải di dời, chính quyền sẽ bảo đảm cho cư dân không bị thiệt thòi.

Trước toà, ông Trần Hợp Dũng, đại diện HĐND TP Hà Nội nhấn mạnh, mục tiêu quan trọng nhất của Nghị quyết Hà Nội vừa ban hành là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Việc giải quyết những vướng mắc không chỉ liên quan đến quyền sở hữu nhà ở mà còn ảnh hưởng đến các nhu cầu thiết yếu khác, trong đó có việc học hành của con cái. "Nơi ở mới phải có điều kiện bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ", ông nói và khẳng định "các cơ quan chức năng đều đặt quyền lợi của người dân lên hàng đầu".

Đồ họa có sự hỗ trợ của AI.

Hôm nay, phiên tòa tiếp tục làm việc.