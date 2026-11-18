Chiều 18/11, tại phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thanh Thản, SN 1950, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mường Thanh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Bemes (viết tắt là Công ty Bemes-chủ đầu tư Dự án CT6 Kiến Hưng) trong vụ sai phạm chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai quy hoạch xảy ra tại Dự án CT6 Kiến Hưng (Hà Nội) tiếp tục phần thẩm vấn.

Bị cáo Lê Thanh Thản tiếp tục khai báo trước tòa các nội dung liên quan sai phạm về quy hoạch, tự ý chuyển đổi công năng, xây thêm một tòa nhà dù chưa được duyệt khiến 519 khách hàng đã nộp hơn 531,8 tỷ đồng cho Công ty Bemes để hy vọng có một nơi sinh sống ổn định.

Bị cáo Lê Thanh Thản.

Tuy nhiên, sau 13 năm, các khách hàng vẫn chưa được công nhận quyền sở hữu căn hộ tại Dự án CT6 Kiến Hưng. Trong vụ án, họ được tòa triệu tập với tư cách là bị hại hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Về phương án khắc phục hậu quả, bị cáo Lê Thanh Thản trình bày trước tòa: Phương án đầu là chuyển đổi nơi ở của các hộ dân về các căn hộ của cùng “Hệ sinh thái Mường Thanh” tại Khu đô thị Thanh Hà-Cienco5, cách tòa nhà CT6 Kiến Hưng khoảng 6 km. Phương án hai, Công ty Bemes sẵn sàng đền bù các hộ dân bằng tiền.

Viện kiểm sát ghi nhận, Công ty Bemes đã chủ động thỏa thuận và mua lại 39 căn hộ tại tòa CT6 Kiến Hưng để giảm bớt hậu quả vụ án.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã thông qua cơ chế đặc thù xử lý 12 dự án có sai phạm của Tập đoàn Mường Thanh. Trong đó, với những cư dân phải di dời, chủ đầu tư phải có trách nhiệm bồi thường trong 90 ngày; những người không phải di dời được tiếp tục thực hiện hợp đồng và không phải gánh chi phí khắc phục sai phạm thay chủ đầu tư.

Khi trả lời thẩm vấn trước tòa, bị cáo Lê Thanh Thản đã xin lỗi các hộ dân đã mua nhà của Công ty Bemes. Nguyên nhân do Công ty Bemes khi tự ý chuyển đổi công năng, xây dựng sai quy hoạch, vượt quá số lượng căn hộ cho phép.... đã khiến các hộ dân mua nhà mà không được sở hữu.

Bị cáo Lê Thanh Thản đưa ra hai đề nghị để cơ quan hữu quan tạo điều kiện cho cá nhân bị cáo và Công ty Bemes khắc phục hậu quả. Thứ nhất là việc, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã có văn bản cam kết cấp hạn mức tín dụng 1.000 tỷ đồng cho Công ty Bemes để thực hiện việc bồi thường. Khoản này được dùng để thực hiện tiếp các dự án trong trường hợp cơ quan chức năng tạo điều kiện. Lợi nhuận được dùng để chi trả các bị hại. Bị cáo Lê Thanh Thản cũng xin nộp 50% lợi nhuận từ các dự án vào ngân sách.

Thứ hai, với dự án đang sai phạm, bị cáo Lê Thanh Thản đề xuất được chuyển đổi công năng sang căn hộ cho thuê để doanh nghiệp có điều kiện phát triển sau này.

Tham dự phiên tòa với tư cách bên có quyền nghĩa vụ liên quan, đại diện UBND TP Hà Nội trình bày, thành phố Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả các dự án liên quan. Qua kiểm tra, thành phố Hà Nội đánh giá các dự án đang xuống cấp nghiêm trọng, nhiều căn hộ chưa được cấp sổ đỏ, ảnh hưởng đời sống người dân. Việc xác định vi phạm là để xử lý, bảo vệ người dân và cũng mang tính răn đe, xử lý các dự án sai phạm khác trên địa bàn thành phố.

Trả lời câu hỏi của Hội đồng xét xử về “Căn cứ để tham mưu phương án khắc phục hậu quả?”, đại diện Sở Xây dựng TP Hà Nội cho biết, đã tham mưu cho thành phố về việc chia các dự án thành hai nhóm: Nhóm một là những căn hộ được tồn tại và nhóm hai là những căn hộ buộc phải phá dỡ. Hai nhóm được phân chia dựa trên số lượng dân cư, cơ sở hạ tầng khu vực xung quanh cũng như tính chất, mức độ vi phạm của chủ đầu tư...

Có mặt tại phiên tòa, đại diện UBND phường Kiến Hưng cho biết, với sai phạm tại vụ án này, để ảnh hưởng thấp nhất đến người dân, đối chiếu với các tiêu chí của Nghị quyết của thành phố, UBND phường Kiến Hưng đề xuất di dời 125 căn hộ chung cư và 10 căn hộ thấp tầng với tổng số 135 căn.