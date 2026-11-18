Ngày 18/11, tại TAND TP Hà Nội, ông Lê Thanh Thản, (SN 1950), Tổng giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, đề nghị tòa án cho phép dự án CT6 Kiến Hưng được chuyển đổi từ Văn phòng cho thuê, thương mại dịch vụ sang căn hộ cho thuê.

Ông Thản bị cáo buộc xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng sai quy định, bán cho 519 khách hàng và họ không được cấp sổ đỏ. Cơ quan tố tụng cho rằng hành vi của ông Thản phạm vào tội “Lừa dối khách hàng”.

Ông Lê Thanh Thản tới tòa sáng 18/11. Ảnh: X.A

Khai báo tại tòa, ông Thản thừa nhận dự án ban đầu là Văn phòng cho thuê, thương mại dịch vụ nhưng ông đã chuyển sang xây dựng căn hộ ở lâu dài. Do vậy, ông đã sai phạm về mục đích sử dụng đất và quy hoạch sử dụng đất.

Chủ tọa hỏi, quá trình xây dựng dự án có cơ quan Nhà nước nào kiểm tra hay không?

Ông Thản khai: “Không có bất cứ ai kiểm tra hết. Ngày nào cũng gọi tôi lên, chỉ có động viên doanh nghiệp làm cho nhanh và tỉnh Hà Tây (cũ) còn sợ tôi chạy”.

Vị này khẳng định không có chuyện doanh nghiệp không cho cán bộ kiểm tra và quay xuống 5 bị cáo là cựu cán bộ phường Kiến Hưng cùng Thanh tra xây dựng quận Hà Đông (cũ), nói: “Tôi còn không biết mấy đồng chí này ở đâu. Quận không kiểm tra, nói gì đến phường”.

Nhóm 5 bị cáo này đang bị cáo buộc tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” do để Công ty Bemes xây dựng dự án nhưng không kiểm tra, ngăn chặn.

Về việc bán hơn 500 căn hộ, “đại gia điếu cày” khẳng định bản thân là người chỉ đạo về hợp đồng, giá cả… và trong hợp đồng mua bán có ghi Công ty Bemes sẽ cùng khách mua nhà làm thủ tục cấp sổ đỏ.

Tuy nhiên, chỉ có một số căn hộ được cấp sổ đỏ và sau đó bị thu hồi nhưng “thu hồi trên giấy tờ, thực tế không thu”.

Lý giải việc các căn hộ không được cấp sổ đỏ, ông Thản cho hay: “Khi đó chưa có việc sai quy hoạch. Người ta (chính quyền) bảo chờ, sau mới bảo sai quy hoạch”. Vị này khẳng định có nói về việc cấp sổ đỏ thì “tỉnh đồng ý rồi”.

Chủ tọa chất vấn, vậy có gian dối không? Ông Thản đáp: “Ừ thì gian dối”. Vậy có lừa dối không? – chủ tọa hỏi và vị này trả lời: “Cứ cho là lừa dối đi”.

Sau câu trả lời trên, ông Thản bị nhắc nhở về thái độ khai báo rồi yêu cầu giải trình con số hơn 531 tỉ đồng thu lời bất chính khi bán 519 căn hộ.

“Đại gia điếu cày” thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết nhưng cho rằng con số 531 tỉ hưởng lợi bất chính là không đúng. Lý do, ông thu tiền để xây dựng nhà, cần trừ đi số vốn bỏ ra mới xác định được khoản thu lợi.

Ngoài các bị cáo, có khoảng 100 bị hại cùng người liên quan đến tòa.

Về phương án khắc phục hậu quả cho người dân mua nhà, ông Lê Thanh Thản đưa 2 lựa chọn. Thứ nhất, nếu người dân muốn nhận nhà khác, ông đồng ý cho họ xuống ở khu đô thị Thanh Hà. Thứ 2, nếu người dân muốn nhận tiền, ông sẽ bồi thường.

Chủ tọa cũng nói về Nghị quyết 96/2026/NQ-HĐND Hà Nội về việc quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tuy nhiên, ông Lê Thanh Thản khẳng định không biết đến nghị quyết nói trên. Vị này cho hay vào hôm qua (17/11), đã nộp 530 tỉ đồng vào tài khoản thi hành án để khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, ngân hàng BIDV đã cam kết tín dụng 1.000 tỉ đồng để ông có thể xây dựng dự án tại khu đô thị Thanh Hà nhằm bồi thường cho người dân.

Đáng chú ý, ông Thản cho hay mình còn thực hiện nhiều dự án khác ở Hà Nội có sai phạm như ở khu CT6 Kiến Hưng. Tuy nhiên, để khắc phục được tất cả, ông hiện “chưa có nguồn”.

Vị này nói: “Tôi xin lỗi tòa, xin lỗi bà con do tự ý chuyển đổi công năng sai mục đích từ văn phòng, dịch vụ thương mại sang căn hộ ở lâu dài”.

Ông Thản đề nghị tòa tạo điều kiện cho doanh nghiệp của mình nộp 50% tiền thu lợi bất chính vào ngân sách Nhà nước. Ngoài ra, ông đề nghị cho doanh nghiệp được chuyển đổi công năng khu CT6 Kiến Hưng sang làm căn hộ cho thuê.