Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Ông Nguyễn Văn Phương được bầu làm Bí thư Thành ủy Huế

Sự kiện: Thời sự
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND TP Huế được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 3-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 với 52 người.

Ban chấp hành Đảng bộ TP Huế khóa mới đã tiến hành họp lần thứ nhất bầu Ban thường vụ Thành ủy Huế, Bí thư Thành ủy, Phó Bí thư và các chức danh liên quan.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND TP Huế được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Văn Phương được bầu làm Bí thư Thành ủy Huế - 1

Tổng Bí thư Tô Lâm nói về chủ trương 'bí thư tỉnh, thành không phải là người địa phương'
Tổng Bí thư Tô Lâm nói về chủ trương 'bí thư tỉnh, thành không phải là người địa phương'

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết sẽ hoàn thành chủ trương bố trí bí thư cấp ủy không phải là người địa phương, sau đó mở rộng ra một số chức danh như chủ...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo NGUYỄN DO ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/10/2025 19:31 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Thời sự Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN