Ông Nguyễn Văn Phương được bầu làm Bí thư Thành ủy Huế
Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND TP Huế được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030.
Chiều 3-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 với 52 người.
Ban chấp hành Đảng bộ TP Huế khóa mới đã tiến hành họp lần thứ nhất bầu Ban thường vụ Thành ủy Huế, Bí thư Thành ủy, Phó Bí thư và các chức danh liên quan.
