Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Tiến Hải làm Bí thư Tỉnh ủy An Giang

Theo đó, Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Tiến Hải - Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bốn Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ mới được chỉ định gồm: Ông Nguyễn Thanh Nhàn (Phó Bí thư Thường trực), ông Hồ Văn Mừng, bà Trần Thị Thanh Hương và ông Lâm Minh Thành.

Cũng theo các quyết định nêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030 có 66 người, Ban Thường vụ có 16 người.

Đoàn đại biểu An Giang dự Đại hội toàn quốc lần thứ 14 của Đảng gồm 37 đại biểu, trong đó 2 đại biểu đương nhiên, 35 đại biểu chính thức và 5 đại biểu dự khuyết.

Tại đại hội, ông Lâm Minh Thành - Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang đã công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 12 người.

Ông Huỳnh Quốc Thái - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Xuyên, được chỉ định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang, cùng 4 Phó Chủ nhiệm.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội