Quốc gia EU cân nhắc cắt đứt tuyến đường sắt kết nối với Nga

Ảnh minh họa đường sắt ở Latvia, quốc gia thuộc EU và NATO. Ảnh: Getty Images.

Ý tưởng này được nêu ra từ khi xung đột Ukraine leo thang và đang ngày càng gần với hiện thực hơn bao giờ hết. Ông Rinkevics xác nhận kế hoạch đang được thảo luận sau cuộc họp hằng tuần với Thủ tướng Evika Silina vào ngày 26/11. Ông cho biết đã giao chính phủ đánh giá sơ bộ trước cuối năm nay.

Tổng thống Rinkevics mô tả tình hình an ninh ở khu vực biên giới phía đông Latvia là “căng thẳng” và cho rằng việc tháo dỡ đường ray được xem như biện pháp tăng cường phòng thủ quốc gia.

“Chúng ta không thể loại trừ bất kỳ lựa chọn nào nhằm củng cố quốc phòng và an ninh”, ông nói với báo giới, theo nguồn tin địa phương, đồng thời nhấn mạnh mọi quyết định đều phải xác định rõ lộ trình và đánh giá tác động kinh tế – xã hội.

Ông cho biết sẽ lắng nghe ý kiến từ lực lượng vũ trang vào ngày 28/11, nhưng nhấn mạnh chưa có quyết định được đưa ra cho đến khi quá trình đánh giá hoàn tất.

Theo một số báo cáo trước đó, các chuyên gia quân sự Latvia cho rằng ba tuyến đường sắt chính nối với Nga, tổng chiều dài khoảng 1.800 km, được xem là rủi ro trực tiếp đối với an ninh quốc gia. Tuy nhiên, Bộ trưởng Giao thông Aitis Svinka cảnh báo rằng tháo dỡ tuyến đường sắt sẽ khiến hoạt động vận tải hàng hóa đình trệ, không chỉ với Nga mà còn với Belarus và các nước Trung Á. Điều này sẽ làm giảm sản lượng hàng hóa, tăng chi phí bảo trì và gây thiệt hại cho nền kinh tế Latvia.

Thủ tướng Latvia Silina cũng tỏ ra thận trọng, nói rằng mọi quyết định như vậy cần được phối hợp cùng các quốc gia vùng Baltic khác, cũng như Ba Lan và Phần Lan.

Bình luận về kế hoạch tháo dỡ đường sắt, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova mỉa mai rằng “dường như Latvia cần các toa tàu để sưởi ấm”, ám chỉ khó khăn năng lượng của quốc gia vùng Baltic này sau khi tham gia các lệnh trừng phạt Nga của phương Tây và ngừng nhập khẩu khí đốt từ Nga.