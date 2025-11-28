Binh sĩ tự ý rút lui, Ukraine bị đánh thọc sườn ở Zaporizhzhia

Vladyslav Voloshyn, phát ngôn viên Bộ tư lệnh Tác chiến miền Nam Ukraine, ngày 27/11 cho biết quân đội nước này gần đây bố trí lại phòng tuyến tại mặt trận Huliaipole ở tỉnh Zaporizhzhia trước sức ép tấn công từ Nga.

Tuy nhiên, một đơn vị được bố trí trên phòng tuyến ở ngoại ô đông bắc thành phố Huliaipole đã tự ý rút lui mà không xin phép chỉ huy mặt trận, khiến tuyến phòng thủ của Ukraine ở khu vực bị hở sườn và đơn vị bạn gần đó không còn được yểm trợ.

"Tận dụng tình hình này và thời tiết xấu, quân đội Nga đã đánh thọc sườn lực lượng phòng thủ Ukraine", ông Voloshyn nói. Một số quân nhân Ukraine đã mất tích sau trận đánh, nhưng thông tin chi tiết về những gì đã diễn ra chưa được làm rõ hoàn toàn.

Quan chức này nhấn mạnh sở chỉ huy mặt trận đã tiến hành các biện pháp tình thế, trong đó có huy động lực lượng dự bị, nhằm bịt lỗ hổng trên phòng tuyến và đang tiếp tục giữ vững vị trí.

Pháo phản lực Nga khai hỏa nhằm vào lực lượng Ukraine hồi tháng 10. Ảnh: RIA Novosti

Deep State, nhóm phân tích có liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine, trước đó cho biết binh sĩ Nga đánh thọc sườn đã tiếp cận được khu vực ngoại ô thành phố Huliaipole. Cũng có thông tin cho rằng các nhóm biệt kích của Moskva đã xâm nhập được vào trong đô thị này.

Dù vậy, Deep State lưu ý rằng tình hình đã "ổn định" nhờ sự phối hợp giữa Bộ tư lệnh Tác chiến miền Nam Ukraine, Lữ đoàn Xung kích Độc lập số 225 và các đơn vị khác.

"Tình trạng hỗn loạn trong đội hình tác chiến đã gần như được khắc phục, kẻ địch đã chậm lại đáng kể gần Huliaipole và một phòng tuyến mới đã được thiết lập", nhóm này cho hay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27/11 tuyên bố cánh quân Đông đã xuyên thủng phòng tuyến Ukraine và tiến quân nhanh chóng ở phía bắc tỉnh Zaporizhzhia, tại ranh giới giữa vùng này và tỉnh Dnipropetrovsk. Ông cho biết lực lượng Nga đang áp sát thành phố Huliaipole, trong đó một số đơn vị chỉ cách đô thị này 1,5-2 km.

Vị trí thành phố Huliaipole (Hulyaipole) và phần phòng tuyến Ukraine bị hở sườn ở đông bắc. Đồ họa: ISW

Huliaipole là trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine ở tỉnh Zaporizhzhia và nằm tại giao điểm giữa các vùng Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia và Donetsk. Giữ được thành trì này sẽ giúp Ukraine cản đà tiến của Nga về hướng tây, đồng thời khiến đối phương gặp nhiều khó khăn trong nỗ lực liên kết mũi tiến công ở tỉnh Donetsk với Zaporizhzhia.

Mặt trận Huliaipole từng là trong những khu vực ổn định nhất ở tiền tuyến trong phần lớn cuộc xung đột, song đang bị đe dọa trước bước tiến nhanh chóng gần đây của Nga ở phía đông tỉnh Zaporizhzhia. Một số chuyên gia lo ngại đợt tiến công mới của Nga tại vùng này có thể chọc thủng phòng tuyến Ukraine và gây ra thảm họa chiến lược.