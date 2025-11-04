Ông Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội

Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị diễn ra sáng 4/11. Ông Nguyễn Duy Ngọc kế nhiệm bà Bùi Thị Minh Hoài - người đã được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Duy Ngọc nhận quyết định từ Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Giang Huy

Ông Nguyễn Duy Ngọc 61 tuổi, là Thạc sĩ Luật, quê Hưng Yên. Ông là Ủy viên Trung ương, Bí thư Trung ương và Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13.

Ông có nhiều năm công tác tại Công an Hà Nội, từng đảm nhiệm các chức vụ Trưởng Công an huyện Thanh Trì; Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (2009-2011); Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (2012-2013); Phó giám đốc Công an thành phố (3/2013-11/2016).

Sau đó, ông giữ cương vị Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, rồi Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an. Tháng 8/2019, ông được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công an, và được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng cuối năm 2023.

Tháng 6/2024, ông được điều động giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Đến tháng 1/2025, ông được Ban Chấp hành Trung ương bầu bổ sung vào Bộ Chính trị và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: Giang Huy

Thành ủy Hà Nội hiện có 4 Phó bí thư gồm các ông Nguyễn Văn Phong (57 tuổi), Trần Sỹ Thanh (54 tuổi), Nguyễn Trọng Đông (56 tuổi) và bà Phùng Thị Hồng Hà (54 tuổi).