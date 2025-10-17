Ông Nguyễn Đình Trung được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Huế

Sáng 17-10, Thành uỷ Huế đã tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ với sự tham dự của ông Lê Minh Hưng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tại hội nghị, ông Hoàng Đăng Quang, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã thông báo quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Thành ủy Huế khoá XVII, nhiệm kỳ 2025-2030 giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Ông Lê Minh Hưng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (phải), trao quyết định của Bộ Chính trị chỉ định, điều động ông Nguyễn Đình Trung giữ chức Bí thư Thành ủy Huế khoá XVII.

Đồng thời công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định, điều động ông Nguyễn Đình Trung, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk giữ chức Bí thư Thành ủy Huế khoá XVII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Trung cho biết trước yêu cầu nhiệm vụ mới sẽ tiếp tục xây dựng TP Huế với vị thế mới, vận hội mới, tầm nhìn mới, mục tiêu mới đã được Đại hội Đảng bộ TP Huế khoá XVII, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định.

Trên cương vị mới, với trọng trách người đứng đầu Đảng bộ TP Huế, ông Trung xin hứa sẽ gương mẫu, giữ vững nguyên tắc, nỗ lực phấn đấu, tận tuỵ, trách nhiệm, cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Huế và cả hệ thống chính trị đoàn kết, đổi mới sáng tạo, bản lĩnh vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Huế khoá XVII; tạo sức bật mạnh mẽ để xây dựng TP Huế xanh, thông minh, giàu bản sắc.

Ông Trung sinh ngày 19-4-1973, quê ở tỉnh Nghệ An. Trước khi giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk, ông Trung đã nắm giữ nhiều chức vụ ở tỉnh Đắk Nông cũ. Trong đó, từ tháng 6-2007, ông Trung giữ chức Phó Giám đốc Sở Tư pháp Đắk Nông.

Ông Nguyễn Văn Phương, nguyên Bí thư Thành uỷ Huế khoá XVII (bên trái), tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đình Trung.

Tháng 7-2008 là Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Krông Nô, Đắk Nông cũ. Từ tháng 6-2010 đến tháng 3-2013 là Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông. Tháng 3-2013 đến 10-2015 là Phó Chủ nhiệm Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông.

Từ tháng 8-2018 đến tháng 5-2019, ông Trung được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020, kiêm Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông.

Tháng 6-2019 đến 10-2021 là Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông khóa XI, XII.

Từ tháng 11-2020 đến tháng 4-2021, ông Trung là Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XII, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016-2021

Tháng 4-2021, Bộ Chính trị điều động, phân công ông Trung tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025. Từ ngày 1-7, ông Trung được điều động, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk sau sáp nhập tỉnh Đắk Lắk với tỉnh Phú Yên.