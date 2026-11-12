Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TPHCM đối với ông Nguyễn Văn Được

Tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM trình bày tờ trình đề nghị xem xét miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Văn Được. Nội dung này được các đại biểu tham dự kỳ họp biểu quyết thông qua theo tỷ lệ quy định.

Ông Nguyễn Văn Được thôi giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM.

Ông Nguyễn Văn Được sinh năm 1968, quê tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh). Ông có trình độ Thạc sĩ Địa chất học, Cử nhân Địa chất và Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông trưởng thành từ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại tỉnh Long An. Từ tháng 7/2006 đến tháng 2/2007, ông giữ chức Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Long An. Sau đó, ông làm Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạnh Hóa (tháng 2/2007 - 7/2009).

Từ tháng 7/2009 đến tháng 3/2013, ông lần lượt giữ các chức vụ Phó Giám đốc và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An. Tháng 4/2013, ông được phân công làm Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh.

Từ tháng 1/2016 đến tháng 4/2019, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An. Giai đoạn tháng 4/2019 đến tháng 10/2020, ông giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An.

Ngày 14/10/2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 11/11/2020, ông được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016-2021. Từ đó đến tháng 2/2025, ông đảm nhiệm đồng thời hai chức vụ Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch HĐND tỉnh Long An.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra ngày 30/1/2021, ông Nguyễn Văn Được được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 19/2/2025, ông nhận quyết định của Bộ Chính trị tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 20/2/2025, tại kỳ họp HĐND TPHCM, ông được các đại biểu bầu giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Đến ngày 30/6/2025, tại lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sắp xếp đơn vị hành chính, thành lập tổ chức Đảng và kiện toàn các cơ quan của TPHCM sau sáp nhập, ông Nguyễn Văn Được tiếp tục được chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM và đảm nhiệm cương vị này cho đến khi được HĐND thành phố thông qua việc miễn nhiệm tại kỳ họp sáng 12/11.