Chủ tịch UBND TP HCM: Các gói thầu của Thuận An ở TP rà soát bước đầu đúng quy định

Tại buổi tiếp xúc cử tri quận 4, quận 7, Nhà Bè trước kỳ họp Quốc hội khóa XV ngày 6-5, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP HCM, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM đã thông tin về các gói thầu của Tập đoàn Thuận An trên địa bàn thành phố.

Tập đoàn Thuận An đang tham gia xây dựng một số gói thầu thuộc dự án trọng điểm của TP HCM như: đường Vành đai 3 - TP HCM (gói XL5) và hầm chui Nguyễn Văn Linh (hầm XL2) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM làm chủ đầu tư.

Ngoài ra còn có dự án xây dựng kênh Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên (gói XL5 và XL6) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM làm chủ đầu tư.

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Quốc hội chiều 6-5

Tại buổi tiếp xúc, cử tri có đề cập đến dự án hầm chui Nguyễn Văn Linh ở quận 7.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP HCM, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM nói Thuận An tham gia dự án hầm chui Nguyễn Văn Linh với 2 công ty khác.

Khối lượng công ty Thuận An nhận là khoảng 105 tỉ đồng. Đến nay Thuận An đã hoàn thành khối lượng 55 tỉ đồng. Phía Thuận An cam kết tiếp tục thi công, đảm bảo hoàn thành đúng theo tiến độ.

"Tháng 7 hoàn thành hướng từ quận 7 đi Bình Chánh, đến cuối năm nay sẽ hoàn thành cả 2 hầm chui"- ông Phan Văn Mãi thông tin.

Theo Chủ tịch UBND TP HCM, ngay khi sự việc xảy ra, TP HCM đã yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM làm việc ngay với nhà thầu, để xem tiếp tục thực hiện nữa không. Phía nhà thầu cam kết tiếp tục thực hiện dự án.

"TP HCM yêu cầu chủ đầu tư giám sát thường xuyên để đảm bảo tiến độ. Khi có bất kỳ yếu tố nào ảnh hưởng đến tiến độ thì sẽ yêu cầu các thành viên còn lại trong liên doanh thực hiện, nếu không thực hiện được phải có biện pháp thay thế. Tinh thần là giám sát để đảm bảo tiến độ chung" – Chủ tịch UBND TP HCM nói và cho hay không chỉ Thuận An, TP HCM cũng chỉ đạo rà soát lại các nhà thầu khác.

Về dư luận đặt vấn đề có tiêu cực gì không trong công tác đấu thầu của Thuận An hay tiêu cực khác, Chủ tịch UBND TP HCM thông tin qua rà soát bước đầu, TP HCM thấy đến giờ này, công tác đấu thầu đều thực hiện theo quy định.

TP HCM sẽ tiếp tục theo dõi, làm rõ, nếu có vi phạm, có sai đến đâu thì xử lý đến đó để đảm bảo giữ nghiêm kỷ luật và trên hết đảm bảo tiến độ để hoàn thành các công trình trọng điểm của thành phố.

