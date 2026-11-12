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Người đàn ông chặn ô tô, hành hung tài xế taxi ở Hà Nội

Sự kiện: Thời sự

Người đàn ông chặn đầu taxi, lớn tiếng thách thức rồi bất ngờ ra tay đấm tài xế giữa đường ở Hà Nội. Công an đang xác minh vụ việc.

Chiều 12/11, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông có hình xăm ở tay và chân xảy ra tranh cãi với tài xế taxi tại Hà Nội.

Ảnh: Cắt từ clip

Ảnh: Cắt từ clip

Theo nội dung clip, nguyên nhân dẫn đến va chạm giữa hai bên hiện chưa được làm rõ. Tuy nhiên, người đàn ông mặc áo đen, đeo kính đen, điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm đã chặn đầu taxi và yêu cầu tài xế xuống xe để đối chất.

Khi tài xế không xuống xe, người đàn ông liên tục lớn tiếng, rồi bất ngờ dùng tay đấm người này. 

Theo tìm hiểu của phóng viên VietNamNet, vụ việc xảy ra tại khu vực cầu Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Vĩnh Tuy xác nhận đơn vị đã nắm được thông tin và đang xác minh vụ việc.

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Theo Tiến Dũng ([Tên nguồn])

Nguồn: https://vietnamnet.vn/nguoi-dan-ong-chan-o-to-hanh-hung-tai-xe-taxi-o-ha-no...

-12/11/2026 20:26 PM (GMT+7)
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