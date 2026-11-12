CEO Nvidia Jensen Huang từ chức gây chấn động dư luận

Jensen Huang và Alice Huang - người mà CEO Nvidia thừa nhận có quan hệ tình cảm và bị cáo buộc gián điệp Trung Quốc. Ảnh cắt từ video.

Jensen Huang, người sáng lập đã đưa Nvidia trở thành một trong những công ty có giá trị nhất thế giới, đã từ chức khỏi vị trí giám đốc điều hành sau 33 năm.

Thông báo từ hội đồng quản trị của Nvidia sáng thứ Năm đã chấm dứt nhiều ngày đồn đoán sôi nổi về tương lai của Huang sau vụ bê bối chấn động giới doanh nghiệp.

Sự việc xảy ra vài ngày sau khi hội đồng quản trị cho biết họ sẽ điều tra xem liệu Huang có phải là mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài hay không, trong bối cảnh có thông tin về mối quan hệ của ông với một người phụ nữ mà các quan chức Mỹ tin là gián điệp Trung Quốc, và vài giờ sau khi tờ New York Times đưa tin rằng vị CEO này cũng có quan hệ tình ái với một nhân viên cấp dưới của ông.

Việc rời đi đánh dấu sự sa sút đáng kể của Huang, người được cho là có công lớn trong việc khởi xướng sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI). Các chip do công ty ông thành lập năm 1993 sản xuất đã trở nên vô cùng quan trọng đối với cơ sở hạ tầng AI, đưa Nvidia vào vị trí trung tâm trong việc xây dựng AI và đưa Huang vào vòng thân cận của Tổng thống Donald Trump.

CEO mới Collete Kress

Bà Colette Kress sẽ đảm nhiệm ghế CEO thay ông Jensen Huang. Ảnh: Nvidia.

Công ty cho biết, bà Colette Kress, hiện là Phó Chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc tài chính của Nvidia, đã đồng ý đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành lâm thời.

Là chuyên gia kỳ cựu trong ngành với hơn 30 năm kinh nghiệm, Kress trước đây từng nắm giữ các vị trí cao tại các công ty công nghệ như Cisco và Microsoft, rồi phó chủ tịch điều hành của Nvidia

Bà Kress đã chứng kiến sự chuyển mình của công ty từ việc sản xuất chip cho trò chơi điện tử vào đầu những năm 1990 trở thành một cường quốc về chất bán dẫn trí tuệ nhân tạo.

Bà ấy "luôn xuất hiện trong mọi cuộc họp báo cáo lợi nhuận" cùng với Huang và là "một tiếng nói quen thuộc và đáng tin cậy đối với thị trường vào thời điểm thị trường đang rất cần điều đó" - Josh Gilbert, một nhà phân tích tại công ty đầu tư eToro, cho biết.

Hàng loạt bê bối: Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp hội đồng quản trị của Nvidia vào cuối ngày thứ Tư sau khi có thông tin ông Jensen Huang có quan hệ tình cảm với một nhân viên Nvidia. Vị CEO này trước đó đã bị giám sát chặt chẽ sau các báo cáo về việc ngoại tình với một người phụ nữ khác được cho là làm gián điệp cho Trung Quốc , và hội đồng quản trị đã thuê một công ty luật để điều tra.

Cổ phiếu Nvidia giảm mạnh 10% sau thông tin từ chức: Cổ phiếu của công ty, một động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Mỹ và là động lực của sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI), đã giảm mạnh trong giao dịch trước giờ mở cửa. Cổ phiếu này là một trong những cổ phiếu lớn nhất trong chỉ số S&P 500 và các chỉ số chính khác, và sự biến động của nó ảnh hưởng đến các quỹ hưu trí trên toàn cầu .