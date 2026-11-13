Sự thật bất ngờ về clip thị trưởng Philippines ra lệnh “thấy là bắn” thượng nghị sĩ bị truy nã gây bão mạng

Lực lượng an ninh Philippines. Ảnh SCMP

Liên quan đến sự việc trên, một clip lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao dường như cho thấy ông Rolando “Klarex” Uy, Thị trưởng thành phố Cagayan de Oro ở miền nam Philippines phát biểu trước một đám đông và ra lệnh "thấy là bắn" ông Bato Dela Rosa.

Tron clip sau khi chào hỏi các quan chức, ông Uy dường như nói bằng tiếng Visayan rằng: “Chỉ thị của tôi dành cho lực lượng cảnh sát là: nếu quân đội yêu cầu hỗ trợ bắt giữ ông Bato Dela Rosa, người đang có lệnh truy nã, thì hãy bắn hạ nếu ông ta chống cự. Hãy bảo đảm an toàn cho người dân”.

Tuy nhiên, sự thật là ông Rolando “Klarex” Uy không hề ra lệnh bắn hạ Dela Rosa ngay khi nhìn thấy ông, trái với nội dung đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội. AFP xác minh rằng âm thanh trong đoạn video có cảnh ông Rolando “Klarex” Uy phát biểu đã bị chỉnh sửa. Người phát ngôn chính quyền thành phố cũng gọi đây là “tin giả”.

Đoạn video dài 30 giây đã lan truyền trên Facebook và TikTok sau khi chính phủ Philippines treo thưởng để truy bắt Dela Rosa. Thượng nghị sĩ này đang bị ICC phát lệnh bắt giữ vì vai trò là người thực thi chủ chốt trong chiến dịch chống ma túy đẫm máu của cựu Tổng thống Rodrigo Duterte.

Trong thời gian tại nhiệm, ông Duterte từng tuyên bố sẽ ra lệnh cho cảnh sát và quân đội sử dụng vũ lực gây chết người đối với những người sử dụng và buôn bán ma túy trong một chiến dịch mà ông gọi là “bắn hạ để tiêu diệt”.

Khi đó, ông Dela Rosa cũng hưởng ứng lời kêu gọi của ông Duterte, thậm chí khuyên những người sử dụng ma túy giết những kẻ buôn bán ma túy và đốt nhà của chúng.

Phiên tòa xét xử ông Duterte tại ICC với cáo buộc phạm tội ác chống lại loài người sẽ bắt đầu vào ngày 30/11. Trong khi đó, ông Dela Rosa phần lớn đã lẩn trốn kể từ cuối năm 2025.

Ông này từng xuất hiện trở lại trong thời gian ngắn hồi tháng 5 để tìm nơi trú ẩn tại Thượng viện, nhằm ngăn các đặc vụ chính phủ bắt giữ mình. Sự việc dẫn đến những cuộc đối đầu căng thẳng giữa cảnh sát và các đặc vụ Cục Điều tra Quốc gia, thậm chí có tiếng súng nổ khiến các thượng nghị sĩ phải vội vã tìm nơi trú ẩn.

Cuối tháng 10, khi công bố khoản tiền thưởng 50 triệu peso (khoảng 785.000 USD) để truy bắt Dela Rosa, chính phủ Philippines mô tả ông này là đối tượng “có vũ trang và nguy hiểm”.

Truyền thông địa phương cho biết luật sư của ông Dela Rosa đã chỉ trích cách mô tả này, cho rằng nó có thể được lực lượng thực thi pháp luật hiểu như một mệnh lệnh ngầm “thấy là bắn”.

Tuy nhiên, đoạn video được chia sẻ trên mạng không cho thấy ông Uy ủng hộ cách tiếp cận như vậy tại thành phố Cagayan de Oro. AFP xác định đoạn phim đã bị chỉnh sửa.

Văn phòng thông tin của thành phố cũng xác nhận đoạn video bị chỉnh sửa là “tin giả”.