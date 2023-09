Ô tô tông chết trâu: Ai phải bồi thường?

Ý kiến khác Theo TS Nguyễn Xuân Quang (Trưởng khoa Luật dân sự Trường ĐH Luật TP.HCM), hành vi để đàn trâu đi vào làn đường giao thông vi phạm Điều 34 Luật Giao thông đường bộ năm 2008. Tuy nhiên, cũng cần xem xét đến việc tài xế ô tô có vi phạm gì khi lái xe hay không như tốc độ có trong mức cho phép, có đi đúng làn đường quy định… Nếu tài xế ô tô lưu thông đúng quy định mà đàn trâu ùa ra đường nên tài xế không phản ứng kịp và tông vào đàn trâu thì đây là sự kiện bất ngờ, tài xế không có lỗi. Trong trường hợp này, chủ trâu phải bồi thường toàn bộ thiệt hại theo Điều 603 BLDS năm 2015 về bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra. Ngược lại, nếu tài xế có vi phạm quy định về lái xe thì lúc này cả hai bên đều có lỗi và đây là bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại cũng có lỗi. Lúc này cần xem xét mức độ lỗi của các bên để xem xét mức độ bồi thường. Đây có phải trường hợp bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra? Theo TS Nguyễn Xuân Quang, theo Điều 601 BLDS năm 2015 và Điều 12 Nghị quyết 02/2022 thì chủ sở hữu nguồn nguy hiểm bồi thường khi tự nguồn nguy hiểm cao độ đó gây ra như bị cháy nổ... Còn vụ này, nếu chủ xe vi phạm Luật Giao thông đường bộ gây tai nạn làm trâu chết thì chủ xe có lỗi và lỗi này là do con người; còn ô tô chỉ là công cụ, phương tiện. CHÂU YẾN