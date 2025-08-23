Tai nạn cao tốc Hà Nội – Hải Phòng: 4 người nhập viện, ô tô dập nát

Theo thông tin từ đại diện đơn vị quản lý đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, gần 8h sáng nay (23/8), tại Km77+960 hướng Hà Nội – Hải Phòng xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe ô tô khiến 4 người bị thương, nhập viện.

Khu vực xảy ra vu tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Theo đó, trong quá trình di chuyển, ô tô tải BKS 29H - 074.xx và xe ô tô con loại 5 chỗ BKS 30K - 358.xx đi cùng chiều trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Khi lưu thông đến đoạn thuộc địa phận xã An Khánh (TP Hải Phòng) bất ngờ xảy ra va chạm.

Cú va chạm giữa 2 phương tiện làm 1 người bị thương, 3 người khác bị xây sát nhẹ, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Phần đuôi và thân xe ô tô con BKS 30K - 358.xx bị dập nát.

Tại hiện trường, ô tô 5 chỗ hư hỏng nặng, phần đuôi và thân xe bị dập nát. Riêng xe ô tô tải bị hư hỏng phần đầu xe, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường cao tốc.

Ngay khi nhận tin báo, Đội 2 Cục CSGT (Bộ Công an) cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng đến hiện trường đưa người bị nạn đi cấp cứu, tiến hành phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.