Ô tô 5 chỗ lao xuống hồ lúc rạng sáng, 6 người thương vong

Theo báo cáo ban đầu của chính quyền địa phương, sự việc xảy ra vào khoảng 2h sáng 26/5, tại km9+600 ĐT 548 thuộc địa phận xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).

Thời điểm nói trên, xe ô tô BKS: 38A - 457.13 do tài xế Hoàng Đồng (SN 1987), trú tại thôn Mỹ Hòa, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) điều khiển, chở theo các anh: Đặng Minh Hà (SN 1990), Lê Tử Xuân (SN 1977), Trần Đình Hiệp (SN 1981), Phan Văn Dương (SN 1987), cùng trú tại xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà và anh Trần Đình Tùng (SN 1989), hiện chưa rõ nơi thường trú.

Lực lượng chức năng tiến hành trục vớt chiếc xe bị nạn.

Quá trình lưu thông trên đường, đến địa phận nói trên, bất ngờ xe ô tô bị mất lái, lao xuống hồ nước bên đường. Hậu quả làm anh Hoàng Đồng và anh Trần Đình Hiệp tử vong, những người khác bị thương.

Ngay khi sự việc xảy ra, Công an xã Thiên Lộc phối hợp với Công an huyện Can Lộc và chính quyền địa phương tiến hành công tác cứu nạn, cứu hộ; hỗ trợ kịp thời những người bị nạn. Qua kiểm tra cho thấy, 3 người ngồi trên xe ô tô đều phát hiện trong người có nồng độ cồn vượt quá ngưỡng cho phép, trường hợp còn lại đang chờ kết quả kiểm tra nồng độ cồn.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

