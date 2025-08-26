Phát hiện 2 thi thể chưa rõ danh tính trong bão số 5

Ngày 26-8, UBND xã Thông Thụ, tỉnh Nghệ An đã ra thông báo truy tìm danh tính 2 thi thể được người dân phát hiện tại khu vực lòng hồ thủy điện Hủa Na.

Lòng hồ thủy điện, nơi phát hiện 2 thi thể. Ảnh: MXH

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn xã Thông Thụ xảy ra mưa lớn, nước sông suối dâng cao. Khoảng 8 giờ 30 phút sáng 26-8, người dân phát hiện 2 thi thể trôi theo dòng nước lũ về khu vực lòng hồ thủy điện Hủa Na. Người dân đã báo sự việc lên chính quyền địa phương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Thông Thụ cùng Đồn Biên phòng Thông Thụ tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc, vớt hai thi thể lên bờ.

Bước đầu xác định một thi thể là nữ giới, thi thể còn lại không xác định được giới tính. Theo UBND xã Thông Thụ cho biết cả hai thi thể đang phân hủy mạnh, không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính, người thân.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.