Số người thiệt mạng và mất tích do lũ lụt tăng sốc, Indonesia triển khai tàu chiến

Dữ liệu chính thức từ chính phủ Indonesia cho biết số người thiệt mạng do lũ lụt ở đảo Sumatra đã tăng mạnh lên 442 người và con số này dự kiến tiếp tục tăng.

Ngoài ra, theo trang Jakarta Post, 406 người khác vẫn còn mất tích.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tiếp cận các cộng đồng bị cô lập trong bối cảnh đường sá bị phá hủy, cơ sở hạ tầng viễn thông bị hư hại, làm gián đoạn việc liên lạc.

Lực lượng cứu hộ khiêng thi thể một nạn nhân lũ lụt ở tỉnh Tây Sumatra - Indonesia. Ảnh: AP

Các đội cứu hộ đã sử dụng trực thăng để vận chuyển hàng cứu trợ đến người dân ở những khu vực không thể tiếp cận bằng đường bộ.

Ít nhất 2 thành phố trên đảo Sumatra vẫn chưa thể tiếp cận được - Central Tapanuli và Sibolga - khiến chính phủ phải điều 2 tàu chiến từ Jakarta để hỗ trợ.

Hãng tin AP cho biết một số video trên mạng xã hội cho thấy người dân Sumatra phải chen chúc qua những rào chắn đổ nát, đường sá ngập nước và kính vỡ để tìm kiếm thực phẩm, thuốc men và xăng dầu.

Một số người lội qua vùng nước lũ ngập đến thắt lưng để đến các cửa hàng tiện lợi bị hư hại.

Người phát ngôn lực lượng cảnh sát Ferry Walintukan nói với AP rằng có báo cáo về việc người dân đột nhập vào các cửa hàng cướp bóc trước khi hàng cứu trợ đến.

Cảnh sát khu vực đã được triển khai để ổn định tình hình.

Theo thống kê, 290.700 người ở Sumatra đã phải di dời trong đợt lũ này. Ngoài ra, thiên tai còn làm hư hại 3.000 ngôi nhà, trong đó 827 ngôi nhà bị san phẳng hoặc cuốn trôi hoàn toàn.

Tại Thái Lan, số người thiệt mạng do đợt lũ lụt tồi tệ nhất thập kỷ đã tạm dừng lại ở con số 162 người. Chính quyền vẫn đang nỗ lực viện trợ và khắc phục thiệt hại cho người dân, trong khi 2 quan chức địa phương đã bị đình chỉ công tác vì những cáo buộc liên quan đến công tác ứng phó lũ lụt.

Còn tại Sri Lanka, số người chết vì lũ lụt và lở đất do bão Ditwah gây ra đã tăng mạnh lên 334 người hôm 30-11. Nhiều người vẫn còn mất tích và các vùng trũng thấp ở thủ đô Colombo bị ngập trong nước.

Đây là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất tấn công nước này trong hai thập kỷ.

Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake đã ban bố tình trạng khẩn cấp và cam kết sẽ tái thiết đất nước với sự hỗ trợ của quốc tế. "Chúng ta đang đối mặt với thảm họa thiên nhiên lớn và đầy thách thức nhất trong lịch sử" - ông nói với người dân nước này.