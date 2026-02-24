Nồng độ cồn của tài xế bán tải kéo lê xe máy khiến 1 người tử vong ở Phan Thiết là bao nhiêu?

Ngày 23-2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Phạm Quốc Huy (SN 1992, thường trú tại phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi vii phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo kết quả điều tra, vào khoảng 00h04 phút ngày 20-2, sau khi sử dụng rượu, bia, Phạm Quốc Huy vẫn điều khiển ô tô bán tải mang biển kiểm soát 86C-170.68.

Phạm Quốc Huy nghe đọc lệnh khởi tố bị can. Ảnh: CALĐ

Khi đến ngã tư giao nhau giữa đường Nguyễn Tất Thành và đường Tôn Đức Thắng (phường Phan Thiết) do thiếu chú ý quan sát và không giảm tốc độ, ô tô do Huy điều khiển đã tông mô tô biển số 86L1-12xx do ông L.V.C. (thường trú tại phường Phan Thiết) điều khiển.

Sau khi gây tai nạn, Huy không dừng xe để đưa nạn nhân đi cấp cứu, mà tiếp tục điều khiển ô tô kéo lê mô tô trên mặt đường hơn 500m mới dừng lại.

Hậu quả, ông L.V.C. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận, nhưng đã tử vong do thương tích quá nặng.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với cơ sở y tế kiểm tra, xác định nồng độ cồn trong máu của Phạm Quốc Huy là 123,86 mg/dL.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật.