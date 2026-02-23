Tài xế ôtô gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội rồi bỏ chạy

Khoảng 13h50, tài xế điều khiển ôtô bốn chỗ hiệu Mercedes, biển TP HCM di chuyển trên phố Xã Đàn, theo hướng đi Ô Chợ Dừa. Khi tới số nhà 360 Xã Đàn, tài xế bất ngờ tông trúng hông taxi 4 chỗ.

Sau va chạm, tài xế lùi ôtô ra giữa đường, va trúng một taxi khác và phóng xe bỏ chạy. Taxi bị vỡ đèn pha và móp méo cửa trước bên phải. Taxi còn lại bị trầy xước phần hông bên trái.

Taxi bẹp rúm phần hông sau va chạm chiều 23/2 trên phố Xã Đàn, Hà Nội. Ảnh: Xuân Hoa

Theo nhiều nhân chứng, thời điểm va chạm, người cầm lái là nam giới, trong xe có một phụ nữ.

Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám cùng Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Hà Nội đã tới làm rõ sự việc, đồng thời truy tìm phương tiện, tài xế gây tai nạn.