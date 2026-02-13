Bắt tài xế gây tai nạn chết người rồi nhờ người khác nhận tội

Ngày 13-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hồng Vũ (SN 1985; trú tổ 1 Ngô Mây, phường An Khê, tỉnh Gia Lai) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", theo điểm a, c khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông do Vũ gây ra

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 17 giờ ngày 14-12-2025, Vũ điều khiển ô tô bán tải biển kiểm soát 81C-002.xx, chở theo hai người lưu thông trên tỉnh lộ 667 theo hướng Kông Chro - An Khê, tỉnh Gia Lai.

Khi đến khu vực làng Kruối Chai, xã Đak Pơ, do không làm chủ tốc độ và lấn sang phần đường bên trái, xe ô tô đã tông trực diện xe mô tô biển kiểm soát 81N1-79xx do anh Đ.T. (SN 2005, trú làng Kruối Chai) điều khiển theo chiều ngược lại, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây tai nạn, do không có giấy phép lái xe, Vũ đã rời khỏi hiện trường và nhờ Trần Vũ Hoàng (SN 1990, cùng trú phường An Khê) đến nhận mình là người điều khiển ô tô gây tai nạn nhằm che giấu hành vi.

Tuy nhiên, qua công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ và lời khai của những người liên quan, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Hồng Vũ mới là người trực tiếp điều khiển phương tiện. Ngày 16-12-2025, Vũ đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.

Nguyễn Hồng Vũ tại thời điểm bị bắt tạm giam

Liên quan vụ án, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can đối với Phó Văn H. (SN 1977, trú phường An Khê), chủ xe ô tô biển kiểm soát 81C-002.xx, về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Cơ quan công an xác định, dù biết rõ Vũ không có giấy phép lái xe theo quy định, H. vẫn giao phương tiện, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra.