Bắt tạm giam 2 tài xế trong 2 vụ tai nạn nghiêm trọng ở Lâm Đồng

Ngày 23-2, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Quốc Đạo (35 tuổi, ngụ Khánh Hòa, tài xế điều khiển xe container); đồng thời khẩn trương truy tìm tài xế xe tải liên quan vụ việc - hiện đang bỏ trốn.

Hiện trường vụ tai nạn tại xã Nhân Cơ khiến 3 người tử vong.

Thông tin ban đầu, sáng 13-2, trên tuyến đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thôn 20, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng), xe container do Đạo điều khiển lưu thông cùng chiều với tài xế điều khiển xe tải mang BKS 47B-25…

Theo kết quả điều tra ban đầu, chỉ vì mâu thuẫn không nhường đường, hai tài xế này đã có hành vi chèn ép, rượt đuổi nhau với tốc độ cao trên đoạn đường dài khoảng 5km.

Khi rượt đuổi nhau đến đoạn qua thôn 20, xe tải lật sang làn đường đối diện, trúng hai xe máy đi ngược chiều.

Vụ tai nạn đã khiến 3 người đi trên 2 xe máy thương vong, trong đó có chị Đ.T.O. (39 tuổi, ngụ xã Nhân Cơ) tử vong tại chỗ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với tài xế Huỳnh Hùng (30 tuổi, ngụ phường B'lao - Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm ngày Mùng 2 Tết khiến 3 người tử vong ở xã Bảo Lâm 5. Ảnh: Đội SOS TP Bảo Lộc.

Hùng là tài xế ô tô liên quan đến vụ tai nạn ở xã Bảo Lâm 5 khiến 3 người trong 1 gia đình tử vong .

Ngày 18-2 (mùng 2 Tết), ô tô do Hùng điều khiển xảy ra va chạm với xe máy do anh N.V.T. (46 tuổi) chở vợ là chị L.T.H. (46 tuổi, ngụ xã Krông Nô, tỉnh Đắk Lắk) và con trai là N.H.L. (10 tuổi). Hậu quả khiến cả 3 người trong gia đình anh T. tử vong.