Bắt giữ đối tượng tông xe vào CSGT tại chốt kiểm tra nồng độ cồn

Vào khoảng 21h35’ ngày 14/2/2026, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Thái Nguyên thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn theo kế hoạch tại tuyến đường Tân Thành (hướng từ Quốc lộ 37 đi Quốc lộ 3), thuộc tổ dân phố Tân Thành 3, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, Tổ công tác phát hiện xe mô tô BKS 20H1-400.xx có dấu hiệu vi phạm. Khi được ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, người này không chấp hành mà quay đầu phương tiện bỏ chạy.

Lực lượng chức năng lập biên bản bắt giữ đối tượng N.V.H.

Mặc dù tiếp tục được yêu cầu dừng lại, đối tượng vẫn tăng ga, đánh lái lách qua lực lượng làm nhiệm vụ nhằm mục đích bỏ chạy và đã đâm vào một cán bộ CSGT đứng phía trước, khiến cán bộ này ngã xuống đường; đối tượng cùng phương tiện cũng bị trượt ngã sau đó.

Trước hành vi vi phạm rõ ràng, Tổ công tác đã nhanh chóng khống chế đối tượng, đưa cán bộ bị thương đi cấp cứu, phối hợp Công an phường Tích Lương xác định danh tính người vi phạm là N.V.H (SN 1984, trú tại tổ dân phố Đông, phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên), tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi chống người thi hành công vụ đối với N.V.H; đồng thời thu giữ tang vật, phương tiện và đưa đối tượng về trụ sở để tiếp tục xác minh, phục vụ điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phương tiện lái xe N.V.H điều khiển.

Tại cơ quan Công an, đối tượng N.V.H khai nhận do lo sợ bị kiểm tra, xử lý nên đã điều khiển xe tăng ga bỏ chạy và có hành vi lách tránh, đâm xe thẳng vào lực lượng chức năng nên đã có hành vi vi phạm pháp luật. Cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.